"Все хотят, все мечтают ему заплатить 250 тысяч долларов": Юрия Антонова назвали самым желанным артистом на Новый год

В это сложно поверить, но это неоспоримый факт - Юрий Антонов оказался самым дорогим и самым желанным певцом на российских новогодних корпоративах. Не каждый может убедить его выступить на вечеринке. Говорят, у исполнителя хитов "Крыша дома твоего" и "Золотая лестница" характер ого-го-го, да и здоровье в последнее время звезду подводит.

В последнюю неделю уходящего года по стране шагают новогодние корпоративы. С удалью и размахом провожать уходящий год считается хорошим тоном. На вечеринки принято звать не только звездного ведущего, но и известных артистов.

Как и десять лет назад, в пятерку самых высокооплачиваемых артистов входят Григорий Лепс, Валерий Меладзе, Лолита Милявская, Дмитрий Билан и Леонид Агутин. Они являются рекордсменами по сбору денег на новогодние корпоративы.

Однако есть артист, который стоит особняком. "Юрий Антонов. Его все хотят, все мечтают ему заплатить 250 тысяч долларов, не знают, куда ему их принести. Не каждый может позвонить и сказать: «Юрий Михайлович, подъезжайте завтра в ресторан, споете нам!»", - поведал один из поставщиков звезд на частные мероприятия, продюсер Евгений Морозов.

По его словам, востребованность у Юрия Антонова в кулуарах большая, но выступает на мероприятиях он крайне редко. "Убедить его выступить на корпоративе, в силу характера и возраста, очень сложно. Поэтому я бы сказал, что на сегодня именно он является самым дорогим артистом", - цитирует Морозова сайт mk.ru.

Меж тем, у Юрия Михайловича в последнее время в жизни все не очень радостно. Стало подводить здоровье. "Колени распухли, еле хожу", - разводит руками певец. В настоящее время он готовится к серьезной операции. Не исключено, что к своему 75-летнему юбилею, который певец будет отмечать 19 февраля, он еще не сможет вернуться на сцену.

В 2018 году исполнитель хитов "От печали до радости" и "Поверь в мечту" неудачно упал и порвал связки. Врачи прописали полный покой, но артист упорно гастролировал. Боли с каждым днем усиливались. При повторном обращении к врачам ему назначили курс уколов, после которых должно было стать лучше. Но певец стал прихрамывать еще больше.

Не так давно Антонов признался, что испытывает адские боли. "Ходить стало совсем трудно. Моложе не становимся... Жду операции на коленях. Должны были меня прооперировать 6 декабря, но колени распухли. Операцию отложили. Я сейчас еле-еле хожу с палочкой", - цитирует его Собеседник.Ru.

Звезда эстрады заверил - никакие гонорары его не интересуют. Сейчас он мечтает только о о том, чтобы поправиться. "Ходить больно. Иногда бывает боль такая сильная, что стараешься всячески отвлечься, думать о чем угодно, чтоб пройти несколько метров. В новогодних «Огоньках» тоже участвовать не буду", - резюмировал Юрий Антонов.