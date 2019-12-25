2019-12-25T17:05:24+03:00
Звезды

Наташа Королева напугала Инстаграм слишком пухлыми губами

46-летнюю певицу не узнать
Ольга ЛИБГАРДТ
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Наташа не раз признавалась, что склонна к полноте, а за ее фигурой следит мужНаташа не раз признавалась, что склонна к полноте, а за ее фигурой следит мужФото: Борис КУДРЯВОВ
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Наташа Королева по праву считается одной из самых эффектных певиц российского шоу-бизнеса. 46-летняя супруга Сергея Глушко, более известного как Тарзан, не раз заявляла, что по-прежнему молода и красива благодаря матушке-природе. Мол, еще не пришло время, чтобы звезда эстрады что-то улучшала в своей внешности. Однако одно из последних фото исполнительницы хитов "Дельфин и Русалка" и "Маленькая страна" шокировало ее поклонников.

Наташа Королева в последнее время демонстрирует прекрасную форму. Судя по последним снимкам, звезда всерьез взялась за себя - заметно похудела и выглядит просто потрясающе.

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Cделали педикюр, укладку, макияж и подобрали образы
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Наташа не раз признавалась, что склонна к полноте, а за ее фигурой следит муж Сергей Глушко. Он ограничивает свою любимую во вредной пище. Сам стриптизер много лет придерживается принципов здорового питания и пытается приучить к этому и свою жену. Тарзан инспектирует холодильник и запрещает Наташе есть некоторые блюда.

И если на этом поприще Королева добилась успехов и снискала похвалу фанатов, то неестественно увеличившиеся в размерах губы певицы вызвали оторопь. В своeм блоге звезда опубликовала видео, на котором и показала пухлые губы, сложенные "бантиком".

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Наташа Королева с подружкой
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"Как после уколов гиалуроновой кислоты", "Эти пластиковые губы выглядят ужасно", "Зачем?", "Ужас. Наташе подходит, когда она скромная и волосы распущенные", "Губастики из пластики", "О, Господи", "Губище страшные", - написали пользователи.

Стоит отметить, что еще недавно Наташа Королева заявляла, что никогда не прибегала к услугам пластических хирургов и имеет натуральные волосы, брови, губы и ногти. Исключение - только зубы. Певица установила виниры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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