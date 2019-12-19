Похудевшая Наташа Королева похвасталась идеальной фигурой у бассейна

Наташу Королеву не узнать. 46-летняя певица заметно похудела и преобразилась. Артистка прилетела на гастроли в Майами, где устроила фотосессию у бассейна под пальмами.

Наташа Королева никогда не боялась экспериментировать с разными образами. Знаменитость постоянно щеголяет в коротких шортах и мини-юбках. На этот раз артистка предстала в темно-синем коротком платье, которое выгодно подчеркнуло фигуру певицы. Глядя на яркую исполнительницу, сложно не заметить, что супруга Сергея Глушко хорошо поработала над своей внешностью. Наташа заметно похудела и выглядит гораздо моложе своих лет.

Ради фотосессии звезде сделали яркий макияж. Губы ей накрасили синим цветом. Также Наташе сделали необычную прическу. Ей заплели две косы, сделав наращивание волос. В тон к локонам она подобрала сережки в виде ракушек. "Сегодня лучшая команда работала со мной! Девчонки, вы крутые!", - подписала снимок артистка.

Поклонники засыпали свою любимицу комплиментами. Многие признались, что шокированы тем, как похудела Наташа. "Какая худенькая!", "Наташа, вы на диете?", "Красавица юная! Так держать, Натали!", "Вот это конфетка", "Словно девочка", "Ого, вот это худышка!", "Расскажите секрет похудения!", "Вы пьете эликсир молодости?", - засыпали вопросами Королеву.

Возможно, чтобы оставаться стройной и подтянутой, исполнительница прислушивается к советам мужа. Тарзан знает, как надо питаться и какие упражнения делать, чтобы оставаться в тонусе. Сергей является эротическим танцовщиком. Артист оборудовал спортивный зал не только дома, но и на даче. Кроме того, Тарзан пытался приучить к спорту и жену. "Заставлять ее тяжело… Но такие моменты были… Помню в Америке, на тренировке под штангой она начинает плакать! А люди вокруг, в спортзале: «Ну, изверг какой»", - делился Глушко.

Он как-то признавался, что гоняет Наташу от холодильника. Именно муж Королевой отвечает за то, чем его семья питается. Стриптизер готовит полезные блюда на всю семью.