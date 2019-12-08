Закатили истерику: Наташа Королева осадила злопыхателей из-за видео взрослой вечеринки сына

Наташа Королева как никто другой знает, что значит терпеть нападки хейтеров. И певица являет собой пример того, как надо реагировать на критику злопыхателей. Однако на этот раз ей пришлось отвечать не за себя, а за того парня. А точнее сына Архипа. Моралисты закатили истерику из-за взрослой вечеринки 17-летнего парня.

Наташа Королева 16 лет счастлива в браке со стриптизером Сергеем Глушко, известным широкой публике как Тарзан. Пара воспитывает единственного сына Архипа. Юноше скоро исполнится 18 лет. Парень проявляет много талантов, но пока не определился со своим будущим. Он пробует свои силы и на эстраде, периодически выступая со звездной мамой.

А вообще Архип Глушко довольно самостоятельный молодой человек и не какой-то там маменькин сынок. Он успел завести романтические отношения со звездой "Дома-2" Марией Слугиной, расстаться с ней и вновь обрести личное счастье с эффектной блондинкой по имени Лиза.

Тарзан с Королевой во всем поддерживают наследника. Иногда они разрешают Архипу приглашать друзей в свой загородный особняк, который находится в деревне Крекшино. Не так давно Наташа закончила обустройство летней веранды. Строители утеплили ее. Так что теперь гости могут наслаждаться отдыхом у камина и не бояться ветра.

В один из дней Архип решил устроить вечеринку с друзьями. Все как у взрослых. Стол ломился от напитков и яств, гости веселились и радовались. Архип Глушко - настоящая душа компании.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/748478" frameborder="0"></iframe> Видео взрослой вечеринки сына Наташи Королевой.

Судя по видео, которое разместили в блоге друзья молодого человека, вечер прошел на ура. Меж тем злые языки и тут нашли подвох. Они буквально набросились на Архипа и его друзей. Мол, не пристало так себя вести. "Мама в курсе? Несовершеннолетний сын Королевой засветился на алковечеринке", - написали злопыхатели, после чего продолжили истерить в комментариях.

Певица не осталась в стороне и очень резко ответила. "Мама в курсе! Угомонитесь!", - осадила хейтеров 46-летняя звезда. Похоже, что ей порядком надоело всеобщее внимание к сыну. Фанаты артистки поддержали звездную родительницу, заявив, что недоброжелателям нужно вспомнить о собственной юности и следить за своими детьми, а не соваться со своим уставом в чужой монастырь.

Одно из последних обсуждений - новая девушка Архипа. После того, как Глушко-младший расстался со Слугиной из-за измены, он стал частенько появляться на людях в компании различных красоток. Одна из них - дочь концертного директора Наташи - Марины Наринской. Лиза и Архип эту информацию никак не комментируют, продолжая наслаждаться обществом друг друга.

"Вообще он постоянно с кем-то встречается. Он парень умный, красивый и, соответственно, имеет успех у женщин. Я знаю, что у Архипа сейчас есть девушка. Причем, боюсь, что не одна", - поделилась Королева в интервью kp.ru.