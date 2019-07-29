Пышным формам Наташи Королевой стало тесно в кожаном корсете

Наташа Королева стала одной из самых ярких участниц музыкального фестиваля "Жара", который проходил в Баку. Певица приехала в столицу Азербайджана без супруга Сергея Глушко. Впрочем, скучать без любимого мужа ей было некогда.

В эти дни в Баку стоит по-настоящему жаркая погода. Наташа Королева искала спасение от летнего зноя, принимая прохладные ванны. Снимок одного из таких купаний артистка разместила в своем блоге. На фото 46-летняя звезда запечатлена без одежды в ванне, наполненной пеной.

koroleva__ru Наташа Королева

Помимо водных процедур знаменитость наслаждалась окрестностями. Во время прогулки Наташа Королева встретила Стаса Пьеху. Звезды мило о чем-то беседовали и фотографировались на публике. Чуть позже артистка заявила, что сейчас она свободная женщина.

"Меня Стас Пьеха ангажировал на вечер. Сказал, что будет развлекать. Ему очень понравились мои ногти. А мне - его платочек, который такого же цвета, как мои ногти", - рассказала исполнительница, демонстрируя публике салатовый маникюр.

Королева оказалась и в числе многочисленных знаменитостей, которые выступали на сцене. Она предстала перед зрителями в сексуальном наряде. Наташа надела черный кожаный корсет, мини-шорты и колготки в сетку. Завершали образ яркий салатовый пиджак и туфли под цвет ее маникюра. Вот только корсет был настолько узким, что грудь исполнительницы выпрыгивала из своего плена, того и гляди грозясь вырваться на волю.

koroleva__star Спасибо за море эмоций!

Выступление Наташи зал встретил овациями. Не обошлось и без исполнения любимых хитов, одним из которых стала песня "Маленькая страна". Зрители пели хором.