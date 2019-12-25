Правда ли 2010-е – «потерянное десятилетие»?

Когда я превратился в подростка – лет в 13, наверное – то принялся интересоваться девочками. Что значит «интересоваться» во времена СССР… Страшно сказать, ТикТока еще не было, да что ТикТока, секса не было, и как быть, что делать? Ну, толпились с мальчиками вечерами под окнами очередной школьной дивы. То на гитаре сбренькаем, то нарочито громко заржем, лишь бы мелькнула в окне, выглянула. Сидим так однажды, время проводим, а на скамейке у подъезда – очень характерный для советских лет типаж, повидавший виды интеллигентный алкоголик. Глядит он на нас, и вдруг говорит: «Знали бы вы, как на самом деле скучно ОНИ живут». Они – это, конечно, девочки. Меня эта фраза зацепила, и я задумался. А ведь правда: думаешь, в уютной комнате у Маши Ивановой рай и веселуха. Чисто небось, мягкие игрушки, пахнет хорошо. Глянуть бы хоть в щелочку, как она под зеленой лампой делает уроки! А в реальности живет Маша, как и мы – то есть обычно.

Именно это, мне кажется, случилось с нашим восприятием 2010-х. Мы так рвались в капитализм, так хотели «просто жить» в рыночной экономике, что не понимали: а жизнь-то в капитализме самая обычная. То есть – скучная и обыденная.

2010-е – первое десятилетие, которое мы провели без рывков, надежд и революций, в стабильности. Обернемся назад, убедимся, что это так. Вот годы перед Перестройкой и сразу после. Послушайте музыку тех лет. У «Кино» глаза требуют перемен. У «Гражданской обороны» «мир, как сопля на стене», советская серость. То ли дело ТАМ, на Западе, в комнате, так сказать, Маши Ивановой. Там переливаются неоновые огни реклам, по телевизору – рок-музыка и яркие клипы, и люди на улицах улыбаются. Наши первые поездки ТУДА – аааа! Улицы чистые! Воздух другой! Гравитация необременительная, ноги сами бегут по магазинам. Капитализм, казалось, менял законы природы. Потом пришли 90-е, время тяжелое, но яркое. Адские ночные клубы. В соседней лесополосе – неделя не проходит без трупа. Сегодня видишь парня на «шестисотом», завтра его убили. Наконец, 2000-е. Жрать, хватать, потреблять. Доходы растут быстро. Квартира одна, другая, третья. В пятницу скучно, раз в Шереметьево, утро субботы уже в Египте. Казалось, так будет всегда.

Но всегда «так», конечно, не бывает, и вот, после бурных потрясений, взлетов и падений мы пришли наконец всей страной к «Маше Ивановой» - в капиталистический мир. Тут-то мы и поняли, как туризм отличается от эмиграции. Работа тяжелая, а зарплата не растет. Реклама утомила. За скидками научились распознавать обман. В стране появились налоги, а не фикция из серии «хочу плачу, хочу не плачу». Приходится экономить! Словом, началась рутина, и именно это состояние «просто жизни» мы и восприняли как «потерянное десятилетие». На самом деле, товарищи, ничего мы не потеряли, так будет всегда.

Я тут прочитал некий предновогодний манифест, мол, 2010-е – время пошлости и «стабильности для дебилов», но грядет новое десятилетие, оно освободит человека, стряхнет он с себя потребленчество, пошлые юмористические шоу, и полетит, как чайка на заре, в какое-то (ведомое только автору) осознанное завтра. Конечно, нет. Все, что на нас было, мы уже стряхнули. Мы получили именно то, что хотели, иногда даже страшно, как точно сбылись наши мечты. Помню, всем моим друзьям очень нравилось, что в Берлине два метро, подземное, и как электричка. Теперь в Москве точно так же. Есть у меня старый знакомый, инженер, и в начале 80-х он все ныл: живи я на Западе, был бы у меня отдельный дом. Что ж, пронеслись годы, инженер наш старенький, зато его сын пошел по стопам отца, устроился в газовую компанию, и живет теперь старик в отдельном доме. Недавно заезжал к нему, он водит меня по участку, какие-то садовые гномы из гипса, цветы старушачьи, ну что, говорю, сбылась мечта? Он: «ой да… даже с избытком! Но на душе погано». Что ж, думаю, гонка закончилась, пора за душеньку взяться. Маленькие радости. Быть довольным тем, что есть.

Скучно - это правда. Прямо вот очень-очень-очень. Простите за штамп, молодежь жалко. Помню, году в 1992-м, звонок, приятель: «Слышь, я видел в лесу танк ничей, давай продадим». Я такой – давай, а потом сел, распереживался: куда мы на этом танке? Заметут. С утра звоню, «знаешь, я пас». А он: «а танк все равно ночью угнали». Вот нет у нашей молодежи этого и уже никогда не будет. Им хочется, я знаю, но все хотелки уходят в стрелялки. Как минутка свободная, смартфон в руку, и давай. Секс с резиновой жизнью. Потому и невеселые они. Вроде соберутся, какая-нибудь девочка, «а давайте спасать природу», или кошечек, или батарейки собирать, но вижу, самих зевота разбирает. Отчего и опасаются некоторые, что молодежь от тоски замутит какой-нибудь радикализм. Нет, по крайней мере, не сейчас. Посмотрите на их хорошо разработанные смартфоном пальцы.

История, конечно, развивается спиралями и волнами, и наверняка в будущем случатся революции, или пришельцы прилетят, или зомби восстанут, и будем весело планету защищать. Но это когда-нибудь. А пока вот так: экономика около ноля, «плоти нологи», живи тихо, уважай права млекопитающих. И это, товарищи, надолго.

А вам чем запомнилось уходящее десятилетие? Пишите в комментарии!

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Экономические итоги 2010-х: Мы стали здоровее и стабильнее. Но не богаче

С 2010 года в российской и мировой экономике произошло многое. Не было, наверное, только полномасштабного кризиса. Хотя многие считают, что он и не заканчивался. За неделю до Нового, 2020 года мы решили подвести экономические итоги уходящего десятилетия десятых годов.

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