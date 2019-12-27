Юбилей Эммануила Виторгана: 80-летний артист мечтает о сыне

В этом году Эммануил Виторган в четвертый раз стал отцом. От прошлых браков у него есть взрослые дочь и сын, а вот совместных детей с нынешней женой Ириной Млодик не было. Супруга Виторгана рассказывала, что долго не могла стать мамой из-за болезни: Ирина, как и Эммануил Гедеонович, несколько лет боролась с раком. И только в 56 лет исполнилась ее мечта - рождение дочери Этель. А минувшей осенью у пары появилась еще одна дочь - Клара. Судя по всему, вторую девочку тоже выносила суррогатная мать.

- Юбилей он отметит в феврале, когда все друзья вернутся в Москву, - рассказал «КП» друг Виторгана певец Феликс Царикати. - Кстати, спортом он не занимается. Курит, может и выпить. Но выглядит прекрасно, ведь рядом любимая женщина.

- То, что Эммануил Гедеонович в свои годы стал отцом, конечно, круто и смело, - считает актриса Жанна Эппле.

- 80-летний мужчина, имеющий двоих маленьких детей, чувствует себя моложе ровесников, - отмечает подруга Ирины Млодик Марина Парусникова.

Останавливаться Виторган не намерен: актер мечтает еще и о сыне. Как и его дочки, будущий наследник появится на свет с помощью ЭКО.

- Эмбрионов много в запасе осталось. Хотелось бы еще сына. Ну, не мальчик, так пусть будут три девочки у меня, - заявил многодетный отец.

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