Новогоднее угощение для телегурманов

Новогодние игрушки, скатерти, хлопушки - это три кита, на которых держатся праздничные шоу «России 1» в ночь на 1 января. В этом году канал приготовил спецменю для зрителей.

Блюдо от шефа

Не обойдется и без канонического «Голубого огонька», который начнется сразу после боя курантов. Лучшие хиты исполнят София Ротару, Кристина Орбакайте, Валерия, Стас Михайлов, Тамара Гвердцители, Анжелика Варум и другие. Почетными гостями мероприятия станут доктор Александр Мясников, ведущий Эрнест Мацкявичюс, ректор Вагановской академии Николай Цискаридзе и команда «Утра России».

Сергей Лазарев и Полина Гагарина, участники «Евровидения» в разные годы, образуют зажигательный сценический тандем. Фото: Канал «Россия 1»

Ведущими «Огонька» стали Дмитрий Губерниев, Мария Ситтель, Анна Ковальчук, Андрей Малахов, Николай Басков и Наталья Медведева.

Не теряют задор ветераны - Александра Пахмутова и Владислав Третьяк с радостью встретят 2020-й. Фото: Канал «Россия 1»

Детский стол

Марафон новогоднего веселья стартует 29 декабря с грандиозного бала - финального концерта детского конкурса «Синяя птица». Более двадцати красочных номеров и соцветие победителей. Автор проекта Дарья Златопольская убеждена, что в шоу нет проигравших - будущие звезды навсегда стали частью семьи «Синей птицы». Поддержать их придут настоящие легенды: Александра Пахмутова, Игорь Бутман, Валентина Талызина, Сергей Полунин, Инна Чурикова, Леонид Ярмольник, Михаил Боярский, Виктор Зинчук, Эдгард Запашный и многие другие.

Дарья Златопольская представит стране молодые таланты: с Игорем Бутманом споет молодой финалист «Синей птицы» Артемий Хрущалин. Фото: Канал «Россия 1»

Острые блюда

Андрей Малахов не станет расспрашивать Анну Ковальчук о тайнах следствия, зато споет с ней дуэтом. Фото: Канал «Россия 1»

Собственно, новогоднюю ночь по традиции откроет «Парад звезд» вечером 31 декабря. Раз уж в политику вовлечены теперь все слои населения, артисты подготовили для аудитории весьма понятные, сатирические и злободневные номера: например, пародия на встречу Дональда Трампа, Эммануэля Макрона и Бориса Джонсона. А еще будет спецвыпуск передачи «Спокойной ночи, малыши!», где Юрий Гальцев прикинется Хрюшей, Николай Басков - Степашкой, а проведет это все Николай Валуев.