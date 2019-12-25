Признание Марии Мироновой о родах с мужем: Андрей не разрешал делать общий наркоз

Актриса Мария Миронова родила второго сына 30 сентября в Греции и недавно вернулась домой. С мужем, мамой и малышом Мария живет в своем загородном доме в Подмосковье. Актриса говорит, что ее Федя - спокойный ребенок - дает маме поспать.

А вот роды у 46-летней актрисы были беспокойными. Оказывается Миронова решила подстраховаться, так как рожала в зрелом возрасте, поэтому тщательно выбирала врача, с помощью рекомендаций. Свой выбор артистка остановила на профессоре, у которого есть клиники в Лондоне, Америке и Греции. Мария выбрала греческую клинику: солнце, море, лететь из Москвы не так далеко - плюсов масса. Но роды начались с воскресенья на понедельник, а врач оказался в это время в 200 км от Афин. Поэтому в клинике актрису встретили греческие доктора, которые не понимали по-английски.

Мария пыталась объяснить, что против каких-либо манипуляций, пока не приедет ее доктор, а муж все время был рядом. «Андрей пытался звонить переводчику, чтобы как-то донести до них важную информацию, чтобы они не сделали мне общий наркоз и не увезли в операционную. Да, эти роды были экстремальными. Можно сказать, с перепугу я родила сама. Когда врач доехал, поздно было что-либо делать», - рассказала Мария Миронова в интервью журналу «Семь дней».

У ее сына Федора пока нет российского свидетельства о рождении - только «импортное» и российский загранпаспорт. Впереди оформление документов. Фамилию малыша Миронова скрывает, как и лицо своего мужа. Отговорки стандартные для тех случаев, когда звезды опасаются нежелательной реакции или бурных обсуждений: счастье любит тишину, в личной жизни не должно быть лишних людей. Хотя может Мария и предельна откровенна: муж просто не хочет публичности, а она вторжения на личную территорию. Миронова ранее сообщила, что ее муж - директор по развитию российско-японской компании, занимающейся медицинскими технологиями. Кстати, ее старший сын Андрей Миронов-Удалов старше брата Феди на 27 лет. Парень продолжает актерскую династию в театре Вахтангова - он удивительно похож на знаменитого деда Андрея Миронова. А малыш Федор, по словам Марии Мироновой, похож на нее.

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