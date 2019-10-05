Родившая в 46 лет Мария Миронова рассекретила пол ребенка

Мария Миронова, ставшая мамой во второй раз четыре дня назад, сделала откровенное признание. Актриса поделилась подробностями о своем младшем ребенке, которого рожала в Греции.

Мария Миронова рассекретила имя и пол малыша. 46-летняя актриса родила сына. Мальчика нарекли Федором. "Я получила сотни поздравлений с дочкой, но, видно, дано мне быть мамой мальчиков. У меня родился сын. Имя ему Теодор - Дар Божий. Федор!", - написала она в блоге.

Отметим, пол ребенка Миронова не разглашала ни будучи беременной, ни в первые дни после рождения малыша. Сына она родила 30 сентября, о чем сообщила подписчикам. Актриса опубликовала фото отпечатка детской ножки и заявила, что на свет появилось "греческое чудо".

mariya_mironova_actress Я сегодня первый день вылезла в мир!

Отметим, Федор - второй ребенок Марии Мироновой. Старшего сына она родила в 1992 году в браке с бизнесменом Игорем Удаловым. Первенец Марии пошел по стопам матери и дедушки с бабушкой. Андрей стал актером. Сейчас ему 27 лет. Молодой человек снялся в нескольких фильмах, а также регулярно появляется на театральной сцене.

Об отце Феди до недавнего времени ничего не было известно. Ходили многочисленные слухи о том, кто же стал избранником актрисы. Поговаривали, что это состоятельный бизнесмен с греческими корнями. Однако артистка позже опровергла эти домыслы. Позднее в окружении Мироновой заявили, что она замужем за 27-летним актером Андреем Сорокой. В конце концов, устав постоянно опровергать появляющиеся слухи, Миронова решила во всеуслышание рассказать о своем супруге. "Мой официальный брак состоялся в Греции, после двух лет совместной жизни... Мой муж является директором по развитию русско-японской компании, занимающейся медицинскими технологиями... Его имя - Андрей", - заявила Мария.