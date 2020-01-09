Плохое настроение в пасмурную погоду: нехватка солнца, депрессия или реакция здорового организма

На улице пасмурно, сыро, промозгло. Как представишь, что с такой погодой нам жить еще до конца марта-апреля, просто руки опускаются. Вам знакомо? Причины сезонной хандры - понятнее некуда, уверяют знатоки в Интернете. Солнце напрямую влияет на выработку «гормона радости» серотонина. Чем меньше солнечных лучей, тем меньше «топлива» для хорошего настроения у нас в мозге. Поэтому с конца осени и зимой в российских аптеках растут продажи антидепрессантов, сообщают представители фармацевтических торговых сетей. А еще народ активнее налегает на натуральные «улучшители настроения»: кофе, шоколад, алкоголь.

Насколько все это оправданно, как в действительности влияет на наш организм сезонное ухудшение погоды и чем себе помочь, если захандрил? Об этом мы поговорили с опытным врачом-психиатром, ведущим ютьюб-канала «Видеоблог о психиатрии доктора Гилева» Артемом Гилевым.

ЧЕМ БОЛЬШЕ СЕРОТОНИНА, ТЕМ ЛУЧШЕ НАСТРОЕНИЕ - ЭТО МИФ

- Вообще-то, у человека может быть повышенный уровень серотонина, и в то же время - полная апатия, непроходящая тоска и другие признаки депрессии. Дело в том, что не существует 100%-ной корреляции между нашими эмоциями и определенным уровнем тех или иных нейромедиаторов в головном мозге, - сразу же опровергает распространенное заблуждение врач. - К слову, основная часть того же серотонина вырабатывается в кишечнике, а не в голове. И если вы, например, сдадите анализ крови на уровень серотонина, то увидите его показатели именно в кишечнике.

- Есть ли научное объяснение, почему все-таки мы печалимся и тоскуем в пасмурную погоду?

- Возможны несколько вариантов. Первый: вы абсолютно здоровый с психиатрической точки зрения человек. И это вполне естественно, что плохая погода, как и любой неблагоприятный фактор, ухудшает настроение. Такая реакция характерна для всех живых существ. В то же время унылое настроение, апатия быстро проходят, если появятся, например, срочные дела, требующие больших усилий. Тогда человек вообще отвлекается от мыслей о погоде. Либо появляются факторы, приносящие удовольствие - общение с любимыми людьми, еда, шопинг и т. д.

Второй вариант - когда у человека есть так называемое рекуррентное депрессивное расстройство. Для него характерны периодически повторяющиеся эпизоды депрессии. То есть человек чувствует себя нормально, потом наступает период угнетенного состояния. И такие колебания - в течение всего года. Нередко очередной депрессивный эпизод совпадает как раз с окончанием осени, зимой. В этих случаях можно встретить упоминание САР - сезонное аффективное расстройство. Подчеркну: речь идет именно о людях с заболеванием, депрессивным расстройством. Уходом с головой в работу, увлечениями и даже активным отдыхом такую ситуацию, как правило, не исправишь. Требуется медицинская помощь.

ПРОВЕРЬ СЕБЯ

Оцениваем свое настроение

Даже если вам кажется, что настроение на нуле все время, вспомните: бывают ли на фоне уныния всплески радости, увлеченности, любые другие положительные эмоции. Представьте себе любимые занятия: они привлекают? Если отвечаете «да», то у вас с большой вероятностью нормальная ответная реакция на плохую погоду (как поскорее поднять себе настроение - см. ниже).

Если мрачное состояние духа не прерывается ничем, не радуют никакие дела, не придают энергии никакие занятия, то, скорее всего, вы столкнулись с депрессивным расстройством или другим психиатрическим нарушением (точно определить сможет только врач). «Нередко люди думают: у меня же есть обстоятельства, весомый повод для тяжелых переживаний - например, потеря близкого человека или любимого животного. Значит, плохое настроение оправдано, и о депрессии речи нет, - рассказывает доктор Гилев. - Это заблуждение. Если организм здоров, то даже самая тяжелая трагедия не может привести к чрезмерно долгому периоду упадка настроения. Если эмоциональное состояние не восстанавливается в течении полугода, то речь точно идет о серьезной стадии депрессии или другого заболевания».

Если тяжелых трагических обстоятельств нет, то плохое настроение не должно держаться непрерывно больше полутора - двух недель, говорят врачи-психиатры. Если это состояние затягивается дольше, то может быть тревожным сигналом развития депрессии.

ЧЕМ СПАСАТЬСЯ?

- Артем Андреевич, что скажете о росте продаж антидепрессантов? Не считая их побочных эффектов, это действительно самый надежный способ поднять настроение, как уверены многие?

- Антидепрессанты помогут только в том случае, если у человека реально есть депрессивное расстройство, - раскрывает глаза врач-психиатр. - Здоровому человеку принимать их бессмысленно, эффекта повышения настроения они не дадут.

Пациентам с депрессией одних лишь препаратов тоже может оказаться недостаточно. Еще один метод лечения - психотерапия. Существует несколько ее разновидностей, две наиболее распространенные - психоанализ и когнитивно-поведенческая терапия. Психоанализ долгое время был популярен, но на Западе и в США уже вышел из моды (в России пока широко распространен). Исследования показывают, что он слабо эффективен. А вот когнитивно-поведенческая терапия работает отлично. Это подтверждено методами доказательной медицины.

СПРАВКА «КП»

- Психоанализ построен на долгом и кропотливом выяснении глубинных истоков проблемы пациента. Человека просят выговариваться, это может длиться часами, пока не найдется какая-либо «зацепка». «Проблема в том, что далеко не всегда после этого удается найти эффективный способ решения проблемы. Одно лишь ее осознание вовсе не означает, что человеку станет легче», - поясняет психиатр Артем Гилев.

- Когнитивно-поведенческая терапия направлена на то, чтобы обучить пациента. То есть в первую очередь ему прививаются навыки, даются алгоритмы поведения, наиболее эффективные в той или иной ситуации. Даже без докапывания до глубинных источников депрессии можно применять определенные приемы, которые в любом случае дадут положительный результат, уверяют врачи-психиатры.

СОВЕТЫ ПСИХИАТРА

Как поднять себе настроение, если долго не показывается солнце

1. «Налаживайте питание, - призывает Артем Гилев. - Многочисленные научные исследования показывают, что и для тела, и для головного мозга благоприятнее всего питаться в духе средиземноморской диеты. Это значит: больше овощей, фруктов, рыба, оливковое масло. Спиртные напитки кроме сухого красного вина рекомендую исключить. Водка, равно как и пиво, слабоалкогольные тоники вредят».

Изменив питание, вы точно улучшите состояние организма. И психическое в том числе.

Важно: неправильное питание — избыток сладостей, животных жиров, фастфуда - ведет к развитию атеросклероза. При выраженных атеросклеротических поражениях сосудов головного мозга растет риск развития деменции (слабоумия) в старшем возрасте.

2. Физическая активность еще один эффективный метод борьбы с упадком настроения. «Всего три часа занятий спортом в неделю уже дают ощутимый результат, - поясняет эксперт. - Физнагрузки однозначно повышают настроение и помогают бороться с усталостью, придавая бодрость».

3. Полноценный сон.

Доказано, что недостаток сна способствует развитию депрессивных расстройств. Или как минимум неблагоприятно действует на эмоциональное состояние человека.

Кстати, последние научные данные показали: если не удается высыпаться в будни, то продление сна в выходные может быть полезно для организма.