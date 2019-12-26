Расписание телетрансляций ЧМ по хоккею среди молодежи 2020 первой недели
В четверг, 26 декабря, в Чехии в двух городах стартует традиционный перед новогодними праздниками чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд. Впервые с 2016 года турнир проходит снова в Европе - до этого первенства мира гостили в Северной Америке.
Игры молодежного ЧМ по хоккею примут два чешских города - Острава и Тршинец.
На "Ostravar Арена" в первом городе сыграют команды группы "А", на "Werk Арена" - группа "В", где выступает команда России.
В первой пятерке - сборные Финляндии, Швейцарии, Швеции, Словакии и Казахстана. Во второй группе состав более звездный - там выступают команды США, Россия, Канада, Чехия и Германия.
Телетрансляции матчей молодежного ЧМ по хоккею состоятся на телеканале Матч ТВ, начиная с первого же дня турнира. Время - московское.
26 декабря
17.00 Россия - Чехия
27 декабря
11.05 Россия - Чехия (в записи)
14.00 Канада - США
17.00 Словакия - Казахстан
21.00 Германия - США
28 декабря
17.00 Финляндия - Словакия
21.00 Россия - Канада
29 декабря
14.10 Россия - Канада (в записи)
17.00 Казахстан - Финляндия
21.00 Россия - США
ИСТОЧНИК KP.RU