Расписание телетрансляций ЧМ по хоккею среди молодежи 2020 первой недели

В четверг, 26 декабря, в Чехии в двух городах стартует традиционный перед новогодними праздниками чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд. Впервые с 2016 года турнир проходит снова в Европе - до этого первенства мира гостили в Северной Америке.

Игры молодежного ЧМ по хоккею примут два чешских города - Острава и Тршинец.

На "Ostravar Арена" в первом городе сыграют команды группы "А", на "Werk Арена" - группа "В", где выступает команда России.

В первой пятерке - сборные Финляндии, Швейцарии, Швеции, Словакии и Казахстана. Во второй группе состав более звездный - там выступают команды США, Россия, Канада, Чехия и Германия.

Телетрансляции матчей молодежного ЧМ по хоккею состоятся на телеканале Матч ТВ, начиная с первого же дня турнира. Время - московское.

26 декабря

17.00 Россия - Чехия

27 декабря

11.05 Россия - Чехия (в записи)

14.00 Канада - США

17.00 Словакия - Казахстан

21.00 Германия - США

28 декабря

17.00 Финляндия - Словакия

21.00 Россия - Канада

29 декабря

14.10 Россия - Канада (в записи)

17.00 Казахстан - Финляндия

21.00 Россия - США