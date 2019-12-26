2019-12-26T07:19:11+03:00
Спорт

Расписание телетрансляций ЧМ по хоккею среди молодежи 2020 первой недели

"КП" рассказывает, где и когда смотреть эфиры из Чехии с 26 по 29 декабря
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
ЧМ по хоккею среди молодежи стартует в четверг, 26 декабря, в Чехии.ЧМ по хоккею среди молодежи стартует в четверг, 26 декабря, в Чехии.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В четверг, 26 декабря, в Чехии в двух городах стартует традиционный перед новогодними праздниками чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд. Впервые с 2016 года турнир проходит снова в Европе - до этого первенства мира гостили в Северной Америке.

Игры молодежного ЧМ по хоккею примут два чешских города - Острава и Тршинец.

На "Ostravar Арена" в первом городе сыграют команды группы "А", на "Werk Арена" - группа "В", где выступает команда России.

В первой пятерке - сборные Финляндии, Швейцарии, Швеции, Словакии и Казахстана. Во второй группе состав более звездный - там выступают команды США, Россия, Канада, Чехия и Германия.

Телетрансляции матчей молодежного ЧМ по хоккею состоятся на телеканале Матч ТВ, начиная с первого же дня турнира. Время - московское.

26 декабря

17.00 Россия - Чехия

27 декабря

11.05 Россия - Чехия (в записи)

14.00 Канада - США

17.00 Словакия - Казахстан

21.00 Германия - США

28 декабря

17.00 Финляндия - Словакия

21.00 Россия - Канада

29 декабря

14.10 Россия - Канада (в записи)

17.00 Казахстан - Финляндия

21.00 Россия - США

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Александр Усик – Дерек Чисора: Усик выглядит явным фаворитом
Украинский тяжеловес Александр Усик в преддверии титульного боя против действующего чемпиона мира Энтони Джошуа проведёт поединок с его соотечественником Дереком Чисорой. Вероятная дата встречи — 7 марта 2020 года
Новости 24
Курсант задержал в московском метро женщину, которая напала с ножом на пассажирку
"Все хотят иметь на руках доллары": Министр финансов США рассказал, куда "исчезли" $1,5 триллиона наличными
США разрабатывает тактику информационной войны против РФ
Тарифы ЖКХ в новом году вырастут на 4%
Военная полиция России заняла оставленный американцами опорный пункт в Сирии
В Подмосковье столкнулись два грузовика и три легковушки, погибли два человека
Израиль нанес удары по ХАМАС в ответ на ракету из Газы
«Это тонкая материя»: Гарик Харламов рассказал, над чем он никогда не станет шутить
Бывший муж норвежской принцессы писатель Ари Бен покончил с собой
Новак надеется, что России и Украине удастся договориться по транзиту газа на выходных
Во Франции неизвестные в масках устроили стрельбу, три человека ранены
Bloomberg: У одного острова в Карибском море под Рождество собралось полсотни роскошных яхт
Новак: Санкции США не помешают достроить «Северный поток – 2»
Сирия вместе с Россией начала геологоразведку нефти и газа
На Украине назвали причину воссоединения Крыма с Россией
Премьера Израиля эвакуировали прямо с митинга из-за ракеты из сектора Газа
Путин пошутил, что бизнесменов собрали в «царских интерьерах», чтобы нацелить на результат
Санта-Клаус вылетел с Северного полюса и отправился в праздничное путешествие
Путин принял участие в предновогоднем матче Ночной хоккейной лиги
Роспотребнадзор разрешил изымать никотиносодержащие смеси
«Никак не отреагировали»: Москва предлагала НАТО отказаться от военных учений у российских границ
Перевозку красной икры в самолетах планируют ограничить в 2020 году