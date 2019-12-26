Пелагея о разводе: «Сегодня готовлюсь рассказать об этом»

33-летняя певица Пелагея сегодня провела бессонную ночь, отвечая на многочисленные сообщения знакомых о сложных отношениях с 27-летним мужем. Пелагея вышла замуж за хоккеиста Ивана Телегина три года назад, у пары подрастает дочь Таисия, которой скоро исполнится три года. Напомним, что к Пелагее Телегин ушел от гражданской жены, которая родила ему сына.

Телегин и Пелагея вещали друзьям о неземной любви. А певица ради своего хоккеиста похудела, прошла курс детокса в специализированной клинике, поговаривали даже о пластике груди - но официальных подтверждений этому нет.

Однако все это не удержало Ивана - его и раньше видели в компании женщин, а теперь поговаривают о новом романе Телегина с юной моделью Мари. Девушка как две капли воды похожа на Пелагею - только лет на 10 моложе.

Пелагея с мужем Иваном Телегиным.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Телегин бросает трубку, а вот с Пелагеей мы поговорили.

В трубке фоном болтала дочка, а голос певицы был очень уставшим и грустным: дыма без огня не бывает. Если уж даже знакомые стали обсуждать, что певица выгнала своего Ивана из дома.

- Пелагея, вы развелись или еще можете простить мужа?

- Ох!

- Столько слухов и сплетен - надо дать хоть один комментарий.

- Напишу пост тогда. Скажите, что сегодня готовлюсь рассказать об этом в социальных сетях.

Простит Поля мужа или в этот раз ее терпение лопнуло ? Через несколько часов узнаем. Мнение знакомых Ивана - простит, а вот женская половина более категорична.

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