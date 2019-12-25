2019-12-25T15:07:39+03:00
Звезды

"Вместе не живут и кольца не носят": муж удалил все фото с Пелагеей

Поклонники заподозрили певицу в разводе с Иваном Телегиным
Ольга ЛИБГАРДТ
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Поклонники певицы Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина не на шутку встревожены странным поведением спортсмена.Поклонники певицы Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина не на шутку встревожены странным поведением спортсмена.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Поклонники певицы Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина не на шутку встревожены странным поведением спортсмена. Несколько дней назад мужчина разместил в блоге трогательный снимок с женой, подписав лаконично: "Воссоединение". Однако через несколько часов удалил все совместные фото с артисткой.

Пелагея вышла замуж за хоккеиста Ивана Телегина три года назад. Мускулистый красавец и певица отправились в загс после окончания чемпионата мира 2016 года. 21 января 2017 года артистка родила дочь Таисию.

Казалось, поклонникам стоило порадоваться за кумира, который нашел любовь. Но тут же на Пелагею посыпались упреки в том, что она разрушила семью хоккеиста. Хейтеры заявили, что спортсмен бросил беременную жену ради новой возлюбленной, с которой стал встречаться будучи женатым. Однако исполнительница все инсинуации отвергла, заверив, что к моменту ее романа избранник был свободен.

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Русский стиль от Пелагеи
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"Чистая совесть, как говорят, лучшая подушка. Чтобы вы понимали, дорогие друзья, у меня совесть чистая, и я сплю прекрасно. А все остальное, что говорят, не стоит этому верить. Я бы не смогла спокойно жить, если бы то, что пишут, было правдой, если бы я кого-то уводила", - откровенничала 33-летняя артистка в документальном фильме "Пелагея. Счастье любит тишину".

И вот теперь злопыхатели вновь потирают потные ладошки: мол, в семье Пелагеи не все гладко. Якобы она несколько месяцев не живет с мужем. В пабликах пишут, что "певица и хоккеист уже с лета вместе не живут и кольца не носят". Особо осведомленные называют причину. Сплетники считают, что "Телегин увлечен новой девушкой". Отмечается, что пару уже видели выходящими вместе в свет.

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Появление подобных слухов спровоцировал возлюбленный артистки, удалив все совместные кадры с женой. Возможной причиной кризиса семейной жизни инсайдеры называют плотный график звездных супругов. Они признавались, что из-за работы редко могут насладиться вниманием друг друга. "Я, допустим, приезжаю домой, а она уезжает в тур на десять дней. Потом она приезжает, я уезжаю", - сетовал спортсмен.

Меж тем, ни Пелагея, ни Телегин пока никак не прокомментировали слухи о своем возможном расставании. Они в принципе не не комментируют свою личную жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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