10 классных новогодних фильмов, которые ты точно должна увидеть

Скорей бы кататься на коньках, есть горячие пончики, варить глинтвейн и закупать подарки, словом, проводить все дни как надо, по-зимнему. Но часто вместо предвкушения Новогодней сказки мы получаем 8-ми часовой рабочий день, который никак не вяжется с предпраздничным настроением. Что же делать в таком случае? У нас есть для тебя решение – вместе с Lipton мы составили подборку из самых интересных, захватывающих и волшебных новогодних фильмов для уютного вечернего просмотра.

1. Элоиза 2: Рождество

Многие останавливаются на Новый Год в отелях, но героиня этого чудесного диснеевского фильма в отеле живет постоянно. И не просто в абы каком, она живет Плазе! В фильме нам покажут веселую подготовку маленькой непоседы к Рождеству: покупка необычных подарков для каждого сотрудника отеля, украшение праздничного зала, поиски кавалера для дочери управляющего и еще много других важных дел неугомонной Элоизы.

2. Принцесса льда

Фигурное катание – самый красивый зимний вид спорта. Когда фигуристка изящно парит надо льдом, выполняя сложнейшие элементы, публика замирает в ожидании. Переливающиеся камнями костюмы, грациозные движения и лед – все это так привлекает главную героиню Кэйси, что она решает отложить в сторону учебники и побороться за корону Принцессы льда.

3. Гринч – похититель Рождества

Этот фильм знаком каждому – веселая и поучительная история про зеленого и лохматого Гринча. Фильм пропитан атмосферой сказки и волшебства. Он окунет тебя в детство и поможет вспомнить то время, когда ты с замиранием сердца ждала свой подарок под елкой. Но самое важное, история Гринча раскроет главную тайну новогодних праздников – не важно, как украшен твой дом, главное, что тебя окружают родные и близкие.

4. Последний отпуск

Веселый, праздничный фильм, который не только повеселит тебя и позволит вместе с героиней окунуться в мир предпраздничной роскоши, но и даст повод задуматься о самом важном – о своих близких. Обаятельная Джорджия Берд обожает готовить и мечтает встретиться с известными поварами со всего мира. Перед самым Новым Годом по случайному стечению обстоятельств героиня приезжает на фешенебельный европейский курорт, в ресторане которого работает шеф-повар из ее заветного списка. А что случится дальше, узнай сама, посмотрев этот замечательный фильм.

5. Как выйти замуж за миллиардера

Тот, кто переводил название этого фильма, явно перестарался. На самом деле дословно фильм называется «Девушка в Шалле» и рассказывает о приключениях юной сноубордистки, которая случайно устраивается работать своеобразной «хостес» в шалле к семье миллиардеров. Снежные вершины, красавчик Эд Вествик и любовный треугольник прилагается.

6. Десятое королевство

Потрясающая сказка, в которой ты непременно встретишь как давно знакомых героев, так и новых персонажей. Эта история начинается в Нью-Йорке, а продолжается в далеком и прекрасном Десятом Королевстве. Фильм понравится как взрослым, так и детям, ведь все мы любим магию и чудеса, особенно перед новым годом.

7. Снежная королева

В этом фильме снежная королева – не просто сказка Ханса Кристиана Андерсона, здесь это целый мир, разделенный на четыре времени года, в каждом из которых есть своя королева. Эта сказка не похожа на другие, она захватывает и впечатляет, обязательна к просмотру в зимний морозный вечер.

8. Пережить Рождество

Ну какая предпраздничная подборка может обойтись без веселых американских рождественских фильмов? Пережить Рождество – один из них. Здесь ты увидишь как молодой Бэн Аффлек нещадно сорит деньгами, заставляя незнакомую ему семью притвориться его родственниками на рождество. Смешно, мило и есть над чем подумать после просмотра.

9. Рождество с неудачниками

Как улизнуть от традиционного празднования и провести шикарный отдых на море вам этот фильм не расскажет. Потому что у героев этого сделать не получилось. Почему так вышло, и кто им помешал, узнаешь после просмотра. Куча неловких моментов и безумных соседей гарантирована.

10. Рождественская история Микки

Пожалуй, этот мультфильм собрал всех диснеевских персонажей, которых мы так любим. Очень теплая, трогательная и добрая версия сказки про трех духов, помогающих главному герою исправиться и стать лучше. То, что надо для создания предновогодней атмосферы. После просмотра так и хочется нарядить елочку, загадать желание и поверить в волшебство.

Пока мороз за окном рисует узоры, хочется ощутить уют и тепло, особенно когда смотришь такие чудесные фильмы в окружении родных и близких. Чтобы согреться и сделать атмосферу приятной и расслабляющей, завари кружечку горячего напитка. Новогодняя подарочная коллекция чая Lipton отлично подойдёт для такого случая. Кроме того, к любимому ароматному чаю прилагается дизайнерская кружка, которая может стать прекрасным подарком для ваших друзей и родных. Зимний вечер за просмотром волшебных праздничных фильмов, когда сам воздух наполнен чудом, в кругу близких с кружкой горячего чая – чего ещё желать в новогодние праздники?