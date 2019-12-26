2019-12-26T17:57:37+03:00
Недвижимость

Читатели «Комсомольской правды» выберут лучшие новостройки страны

Медиахолдинг стал генеральным информационным партнером градостроительного конкурса
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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Организаторы конкурса и руководство ИД «Комсомольская правда» подписали протокол о сотрудничестве. Документ закрепил ключевую роль «Комсомольской правды» в продвижении конкурса ТОП ЖК на широкую аудиторию. «КП» будет освещать ход его проведения на своих ресурсах, а также организует голосование за финалистов среди своей многомилионной аудитории. В день церемонии награждения гости и эксперты смогут выступить в рамках работы открытой студии Радио «Комсомольская правда».

К слову, в последнем голосовании читателей, пользователей и слушателей «Комсомольской правды» приняли участие более 5 млн человек!

- Партнерство с «Комсомольской правдой», безусловно, будет способствовать повышению престижа наград конкурса. Это накладывает на нас обязательства максимально качественно проводить отбор лучших строящихся жилых комплексов как образов для распространения положительных практик, — так порталу ЕРЗ.РФ подписание протокола прокомментировал глава жюри конкурса, председатель Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере строительства Ефим Басин.

Напомним, «КП» сегодня является одним из самых бурно развивающихся медиа-холдингов России. Секрет успеха прост - опора как на свои крепкие традиции, так и на самые свежие разработки в системе СМИ. Единая команда холдинга работает сразу на несколько платформ - ежедневная газета, еженедельник, сайт KP.RU, радио «КП» и соцсети, обеспечивая максимальный охват аудитории.

Ежедневный выпуск газеты «Комсомольская правда» имеет аудиторию почти 2 млн человек, еженедельный - 3 млн. Суточная аудитория Радио КП - 1,5 млн человек, а посещаемость сайта KP.RU достигает 5 млн уникальных пользователей в сутки. KП-digital занимает лидирующие позиции среди СМИ по посещаемости (70 млн уникальных посетителей в месяц). «КП» выходит в 85 регионах России и в 48 странах мира и имеет уникальную зарубежную аудиторию - почти 2,5 млн человек. Соцсети, мессенджеры, аудио- и видеохостинги «КП» - это 3,2 млн подписчиков.

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