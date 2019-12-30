2019-12-30T10:21:33+03:00
Происшествия

Московский аэропорт "Домодедово" принял самолет из Дохи, подавший сигнал тревоги

Лайнер направлялся в Осло, но сделал вынужденную посадку
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Причины произошедшего пока не называютПричины произошедшего пока не называютФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В столичном аэропорту "Домодедово" 30 декабря приземлился самолет компании Qatar Airways. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24.сom.

- Самолет летел из Дохи в Осло. Пилот подал сигнал тревоги, аэропорт разрешил посадку, были задействованы службы спасения, которые выехали на взлетно-посадочную полосу встречать тревожный борт. Но все обошлось, - рассказали в экстренных службах города.

Причины произошедшего пока не называют в "Домодедово", они устанавливаются.

Как удалось выяснить, самолет Boeing 787, на борту которого было около 300 человек, вылетел из Дохи в 5.02. Он следовал в Осло. Прибыть в столицу Норвегии самолет должен был около 11.35. Но в 7.30 пилот самолета подал сигнал тревоги. И благополучно приземлился в "Домодедово". Пассажирам предоставили места в залах ожидания и дали воду. В настоящее время авиакомпания Qatar Airways решает вопрос перевозки пассажиров и судьбу самолета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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