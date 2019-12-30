На метро в «Фуд Сити»

Московская подземка развивается стремительно. Осенью 2019 года правительство города утвердило проект очередного участка метро на юге столицы – новой Коммунарской линии. «Строительство участка проектируемой линии метрополитена вдоль Калужского шоссе от тупиков за проектируемой станцией «Славянский мир» до проектируемой станции «Столбово» позволит улучшить транспортное обслуживание населения поселений Мосрентген и Сосенское Москвы; сократить затраты времени на поездку по городу; снизить загрузку участков улично-дорожной сети; улучшить экологическую ситуацию в прилегающих районах Москвы», - говорится в постановлении. На этом участке будут размещаться три станции: «Коммунарка», «Столбово» и «Мамыри». Последняя – аккурат между Калужским шоссе и впритык к крупнейшему в России агрокластеру «Фуд Сити».

К развитию готовы

Строительство новой линии метрополитена – настоящее событие для жителей Новой Москвы. Продление ветки до самого центра района – города Троицк – позволит разгрузить Сокольническую и Калужско-Рижскую линии метро и снизит интенсивность транспортного движения на пересечении МКАД и Калужского шоссе. Протяженность Коммунарской линии, которая будет состоять из семи станций, составит 15,7 км. Первый участок «Улица Новаторов» - «Коммунарка» уже строится и должен быть закончен к 2023 году.

Станция «Мамыри», которая так названа по находящемуся здесь одноименному поселку, заслуживает отдельного внимания не только потому, что впоследствии должна стать транспортно-пересадочным узлом. Она позволит с комфортом добираться до агрокластера «Фуд Сити» и до расположенных здесь же крупных торговых центров «Икеа» и «МЕГА Теплый Стан».

При этом «Фуд Сити» изначально ориентирован на работу именно с большегрузным транспортом. Однако в самом агрокластере появлению здесь метро, безусловно, рады. «Прежде всего мы должны учесть интересы арендаторов, - рассказал Сергей Журавлев, руководитель Управления стратегического развития оптово-розничного продовольственного центра «Фуд Сити» – Мы совершенствуем логистику, чтобы обеспечить бесперебойное получение товаров, от которого зависит дальнейшее снабжение столичных торговых точек». Сергей Журавлев напомнил, что нормальное функционирование «Фуд Сити» имеет «огромное значение для экономики города, это крупнейший агрокластер в России, сотрудничающий с огромным количеством поставщиков, как российских, так и зарубежных».

Уникальный и важный

Оптово-розничный центр на Калужском шоссе – действительно беспрецедентный проект. Его реализовали в 2014 году крупнейшие столичные девелоперы Год Нисанов и Зарах Илиев, владельцы группы компаний «Киевская площадь». Агрокластер располагается на территории в 130 га, имеет стоянку на 2 тыс. машин, причем крупногабаритных, и еще перехватывающую парковку на 6 тыс. автомобилей. Здесь соседствуют порядка 5 тыс. компаний и не только продавцы сельхозпродукции, а также непродовольственные секции, кафе и рестораны, шоурумы, постоянно действующая выставка и т.д. В непосредственной близости «Фуд Сити» расположен таможенный пост для удобства оформления товаров, открыты отделения различных банков.

Центр ежедневно посещают свыше 150 тыс. покупателей, более 20 тыс. человек «Фуд Сити» обеспечил работой. «Это современное, хорошо оснащенное предприятие, давшее жителям присоединенных территорий новые рабочие места», - рассказывал глава Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин. По его данным, людей привлекают условия труда и размер заработной платы: «Если в среднем по ТиНАО вновь созданные рабочие места заполнены примерно на 70-75%, то здесь процент значительно выше, – порядка 90».

Еще в 2014 году мэр Москвы Сергей Собянин отмечал важность подобных логистических центров в том числе с точки зрения доступности для потребителей. «В агрокластер приезжают непосредственно производители со своим товаром, чтобы реализовать продукцию не по монопольной цене». Уже тогда он предсказал удачу первой продовольственной площадке такого масштаба.

Пример для подражания

Грамотное управление, выстроенная логистика и широкие возможности привлекают к себе внимание все большего числа арендаторов и потребителей их продукции и услуг. Российский агрокластер уже стал примером для подражания. Глава министерства по вопросам продовольственной безопасности ОАЭ Мариам Аль-Мхейри, побывавшая в этом году в Москве и ознакомившаяся с работой «Фуд Сити», высказала желание создать подобный хаб у себя в стране.

Многие российские производители рассматривают столичный агрокластер в качестве стартовой площадки для выхода на экспорт. По словам министра сельского хозяйства Прибайкалья Ильи Сумарокова, «появление продукции из Иркутской области на оптово-розничном центре «Фуд Сити» даст возможность представленным там предпринимателям экспортировать продукцию за рубеж».

Одновременно «Фуд Сити» - это главные ворота в продовольственные магазины столицы для региональных производителей. Как отмечал вице-президент Торгово-промышленной палаты Владимирской области Кирилл Гаврило в рамках продвижения региональных продуктов на внутренние рынки, именно «Фуд Сити» «является самой большой торговой площадкой по объемам продаж в России» и называл кластер наиболее интересным в этом контексте. В свою очередь вице-президент ТПП России Дмитрий Курочкин также считает выбор «Фуд Сити» товаропроизводителями «абсолютно верным»: «Оборот товаров здесь составляет 1,8 млн тонн в год или 5 тысяч тонн в сутки», - приводил он статистику в 2019 году.

Опровержение сплетен

При этом скорое открытие здесь метро, которое неминуемо окажет положительное влияние на рост посещаемости «Фуд Сити», не у всех местных арендаторов вызвало оптимизм. Так, новость породила слух, что под стройку метрополитена уйдет значительная часть территории, что в свою очередь сократит торговые площади. «Конечно же, это не так», – говорит Сергей Журавлев. Наоборот, в этом году компаний было объявлено о строительстве в соседнем поселении Сосенское дополнительного складского терминала площадью 145 тыс. кв. м. Он будет иметь самую современную инфраструктуру для хранения продуктов, а также оборудован новейшими системами безопасности. Сдать объект планируется в начале 2020 года. В компании «Киевская площадь» рассказали, что «для успешного функционирования бизнес-инфраструктуры и поддержки работы складского терминала на территории «Фуд Сити» одновременно были возведены офисный центр общей площадью более 30 тыс. кв. м и гостиница такой же площадью на 550 номеров». Все это значительно облегчит работу и сотрудникам агрокластера, и непосредственно арендаторам.

Существует и другой миф о том, что территория «Фуд Сити» якобы больше не принадлежит ее владельцам и что ее как будто бы отсудил некий неназываемый столичный застройщик. Найти каких-либо подтверждений этих домыслов или хотя бы почву для подобных рассуждений нигде не удалось. В самой же «Киевской площади» о выдуманном судебного процессе, разумеется, ничего не слышали. Эту дезинформацию опровергают и планы компании по расширению агрокластера: новые складские и офисные помещения, безусловно, станут еще более востребованными после ввода в строй метро и нового транспортно-пересадочного узла. А те в свою очередь существенно преобразят инфраструктуру как самого «Фуд Сити», так и Новой Москвы, еще больше приблизив ее к столице.

Собственно и само метро здесь будет гарантированно востребовано. Например, сейчас, в предновогодней суете, купить ёлку в «Фуд Сити» можно в два раза дешевле, чем внутри столичного МКАДа, и даже организован развоз праздничных деревьев. Однако вскоре, в соответствии с планами развития метрополитена, под занавес каждого года отсюда в город будет тянуться подземная вереница счастливых обладателей елей.