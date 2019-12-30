Постаревшая Шэрон Стоун изменилась до неузнаваемости

Голливудская актриса Шэрон Стоун является олицетворением красоты и сексуальности. 61-летняя звезда до сих пор принимает участие в откровенных фотосессиях, вызывая восхищение у многомиллионной аудитории фанатов. На снимках знаменитость демонстрирует идеальную фигуру и лицо без единой морщинки. Однако некоторое время назад эффектная блондинка появилась на публике в довольно неприглядном виде.

Шэрон Стоун засняли во время похода в салон красоты. Актриса была в домашней одежде - такое ощущение, что она только-только встала с кровати. Застиранная футболка, растянутые велосипедки, сланцы и ни единого грамма косметики на лице. На голове знаменитость наспех завязала небрежный пучок.

Постаревшая Шэрон Стоун изменилась до неузнаваемостиФото: EAST NEWS

Когда папарацци стали снимать актрису, ее это ничуть не смутило. Она слегка улыбалась и продолжила делать ноготочки.

Кадры со звездой "Основного инстинкта" тут же разлетелись по соцсетям. Поклонники принялись обсуждать внешний вид своего кумира. Кто-то отметил, что "постаревшая звезда выглядит пугающе", кто-то, напротив, заявил, что "Шэрон - тоже человек. А все мы с годами не молодеем", кто-то пожалел звезду, вспомнив, через что ей пришлось пройти.

Когда папарацци стали снимать актрису, ее это ничуть не смутилоФото: EAST NEWS

Стоит отметить, в 2001 году Шэрон Стоун перенесла внутримозговое кровоизлияние. Жизнь разбитой инсультом артистки разделилась на до и после. Актрисе пришлось уйти из кино, а на восстановление от болезни ушло семь долгих лет. "Люди поступили со мной жестоко. Не думаю, что они понимали, насколько опасен инсульт для женщины и что нужно для того, чтобы восстановиться после него… Мне пришлось заложить дом. Я потеряла все, что имела", - призналась актриса в одном из интервью.

Актриса была в домашней одежде - такое ощущение, что она только-только встала с кроватиФото: EAST NEWS

sharonstone May Issue

Сейчас она хочет, чтобы люди помнили ее историю и следили за здоровьем. Ее долгое время мучили сильнейшие головные боли, но она им не придавала особого значения, пока не оказалась в больнице. Артистку прооперировали лишь на девятый день, когда ее лицо онемело. Только тогда врачи диагностировали у звезды кровоизлияние в мозг. После инсульта звезда снова училась ходить, слышать, писать, говорить. "Я не смогла сохранить опеку над своим сыном и не имела возможности работать. От меня отвернулись самые близкие. Голливуд - жестокое место, если ты болен - ты никому не нужен", - признавалась Шэрон.