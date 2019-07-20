"Со мной поступили жестоко": от разбитой инсультом Шэрон Стоун отвернулись даже самые близкие

Шэрон Стоун была самой горячей звездой Голливуда. После выхода на экраны фильма "Основной инстинкт" на актрису обрушилась слава. Папарацци неустанно дежурили у ее дома и поджидали на улице, ей буквально не давали прохода. От предложений режиссеров не было отбоя. Именитые брэнды мечтали сделать знаменитость своим лицом. Но однажды произошла беда. В 2001 году артистка перенесла внутримозговое кровоизлияние. Жизнь разбитой инсультом артистки разделилась на до и после.

61-летняя Шэрон Стоун не боится вспоминать о самом тяжелом периоде своей жизни. Более того, звезда откровенно делится пережитым с теми, кто перенес инсульт и оказался в похожей с ней ситуации. Ей пришлось уйти из кино, а на восстановление от болезни ушло семь долгих лет.

"Люди поступили со мной жестоко. Не думаю, что они понимали, насколько опасен инсульт для женщины и что нужно для того, чтобы восстановиться после него… Мне пришлось заложить дом. Я потеряла все, что имела", - призналась актриса в интервью Variety.

sharonstone Summer

Стоун неожиданно провела параллель с покойной принцессой Дианой. "Это было как у принцессы Дианы. Она была знаменитой, а потом умерла. После инсульта я чувствовала себя так же: нас обеих забыли", - сказала актриса..

Сейчас она хочет, чтобы люди помнили ее историю и следили за здоровьем. Ее долгое время мучили сильнейшие головные боли, но она им не придавала особого значения, пока не оказалась в больнице. "Если у вас невыносимая головная боль, нужно идти к врачу. Я поехала в больницу только на третий или четвертый день. К этому времени большинство людей умирает. У меня был 1% на то, что я выживу. Даже после операции врачи в течение месяца не могли сказать, буду ли я жить", - рассказала Шэрон.

Ее прооперировали лишь на девятый день, когда лицо актрисы онемело. Только тогда врачи диагностировали у звезды кровоизлияние в мозг. "На ангиограмме врачи не увидели сосуд, который лопнул, и собирались отправить меня домой, считая, что я их просто разыгрываю", - вспоминает актриса.

sharonstone Do what you like to do, but do it every day

Также Шэрон Стоун рассказала о жизни после инсульта. Звезда снова училась элементарным вещам. "У меня был один шанс на миллион. Мне пришлось снова учиться ходить, слышать, писать, говорить. Потом я еще долгое время думала, что умираю. Даже после того, как вернулась домой", - признавалась звезда.

На восстановление после инсульта у нее ушло много времени. Она потеряла практически все. "Я не смогла сохранить опеку над своим сыном и не имела возможности работать. От меня отвернулись самые близкие", - прокомментировала Шэрон.

sharonstone May Issue

Голливуд любит возвращения, но это, говорит Стоун, была не ее история. Перенеся инсульт, она осталась наедине с самой собой и со своими болячками. Актриса уверена, что, поделившись личным опытом, она сподвигнет женщин не повторять ее ошибок.