У поклонников перехватило дух от вида 51-летней Валерии без юбки

Валерия - известная модница. В последнее время артистка много экспериментирует с различными образами, вызывая восхищение не только поклонников, но и коллег. Знаменитость ведет здоровый образ жизни и посещает спортзал, поэтому ее фигуре можно только позавидовать. Но на одном из последних снимков звезда превзошла себя, представ в откровенном наряде.

Валерия разместила в блоге фотографию, на которой позирует в прозрачной удлиненной блузке с глубоким декольте. Певица надела черное боди, колготки в сеточку и лакированные ботфорты на шпильке. Пикантности образу добавляет тот факт, что 51-летняя многодетная мама забыла надеть юбку, демонстрируя поклонникам стройные ноги.

Супруга Иосифа Пригожина, предугадывая, что может стать объектом критики, оставила забавный комментарий к снимку: "С нетерпением жду хотя бы оригинальной реакции сторонников эйджизма, а не как обычно". После чего написала замечания, которые ей собирались сделать поклонники: "Вы же мать", "Чай не шестнадцать", "Юбку забыла надеть", "И эту туда же", "Ни стыда ни совести".

valeriya С нетерпением жду хотя бы оригинальной реакции сторонников эйджизма...

Большая часть подписчиков посмеялась над сообщением и осталась в восторге от модного лука вокалистки. Они восхитились ее смелостью, красотой и сексуальностью.

"Как приятно смотреть на Вас", "Я аж дышать перестал от такой красоты!", "Утонченная, элегантная… У меня просто не хватит словарного запаса, чтобы все комплименты написать", "Ножки стройные, подтянутые! ", "Вот это да! Звезда она и есть звезда!", "Красотка! Бомба!", "Невероятной красоты любимая Валерия!", "Вау! Сногсшибательная!", "Куколка""Если кратко, в Вас целых три буквы В: Восторг, Вдохновение, Восхищение!", "Валерии можно все!", - не скупятся на комплименты интернет-обыватели.

В итоге поборники морали остались в меньшинстве. Из огромного числа восторженных комментариев выбиваются лишь эти два: "Все нарядились в трусы и счастливы... Лолита, Успенская... и Валерия", "Чем старше, тем юбка выше. Парадокс!".