2019-12-13T00:06:06+03:00
Звезды

"Вот это ножки!": 51-летняя Валерия в коротких кожаных шортах и леопардовых дольчиках выглядит как девочка

Певица тщательно следит за фигурой
Ольга ЛИБГАРДТ
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В 51 год супруга Иосифа Пригожина может похвастаться подтянутой фигурой и молодым лицомВ 51 год супруга Иосифа Пригожина может похвастаться подтянутой фигурой и молодым лицомФото: Личный Архив
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Певица Валерия своим внешним видом вызывает восхищение не только у поклонников, но и своих коллег. Знаменитость ведет здоровый образ жизни и много времени уделяет тренировкам, чтобы поддерживать себя в тонусе. На одном из последних снимков звезду просто не узнать.

Певица Валерия старается не отставать от последних трендов. В 51 год супруга Иосифа Пригожина может похвастаться подтянутой фигурой и молодым лицом. Артистка не боится экспериментировать с образами.

На дне рождения певца Эмина многодетная мама появилась в смелом наряде. Для выхода в свет вокалистка надела леопардовые дольчики и в тон к ним блузку. Изюминкой сексуального образа стали короткие кожаные шорты, высокие сапоги и черный пиджак.

Выглядела Валерия просто прекрасно. Гости вечеринки шептались, мол, годы не властны над ней. Звезда выглядит как девочка, а не как мама троих взрослых детей. Особое внимание публики привлекли идеальные ноги исполнительницы.

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На шикарном дне рождения у нашего друга Эмина
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Кстати, Валерия - известная модница. Как оказалось, на зиму у певицы приготовлен обширный гардероб, который регулярно пополняется. Накануне она похвасталась своей обновкой. Артистка предстала на фото в плюшевой шубке из искусственного меха с леопардовым принтом.

Одна из подписчиц певицы отметила, что историк моды Александр Васильев называл леопардовый принт пошлым. Однако звезда парировала: "Надо уметь его носить".

Артистку поддержала Анна Нетребко. Всем известно, что оперная прима обожает яркие цвета в одежде, а ее экстравагантным нарядам позавидуют супермодели. "Круть! Очень идет", - высказалась звезда в адрес Валерии.

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А мы едем снимать красивейшую новогоднюю сказку
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Обыватели одарили блондинку комплиментами: "Леопардовые дольчики опять в моде! Сейчас это тренд", "Круть! Очень идет", "Вот это ножки!", "Хорошенькая какая!", "Как кошечка", "Шубка - класс", "Икона стиля".

ИСТОЧНИК KP.RU

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