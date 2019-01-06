Как отметить Рождество в Москве: спектакль «Пряничный домик» и оркестр в медвежьих шапках

Традиции отмечать Рождество в Москве формировались долгие годы. Для кого-то это исключительно православный праздник, кто-то готовит праздничный ужин, некоторые устраивают святочные гадания. C ХVIII века в столице проходили большие ярмарки и народные гулянья, из Западной Европы к нам пришел Вертеп – небольшой театр, в котором разыгрывались библейские сценки. О том, как в столице будут отмечать Рождество в этом году, рассказывает «КП».

Всем трдельник

На Манежной площади каждый второй учится выговорить слово «трдельник». Это знаменитая чешская выпечка с разных обсыпках - попробовать можно в зоне «Прага».

Рядом пекут блины с семгой и брынзой, а также с бананом и шоколадом.

- А московские пироги есть? - интересуются местные.

- Есть в зоне «Москва» ароматная свежая выпечка – настоящие московские пироги и пирожки, приготовленные вручную, с любовью, из натуральных и экологически чистых продуктов, - говорят продавцы.

Если хочется сосисок с костра, немецкую свиную рульку с гарниром из капусты и пряников в шоколаде, то вам в зону «Нюрнберг-Копенгаген». Голодными с Манежной площади точно не получится уйти, с собой вам предложат литовский торт шакотис и яблочный штрудель с сахарной пудрой.

А развлечения будут? В медвежьих шапках 6 января в 15.00 и 17.00 выступит оркестр из Дании The Tivoli Youth Guard (Дания). Юные исполнители будут выступать в медвежьих шапках и ярких красных мундирах. Три дня (6, 7 и 8 января в 17.00 и 20.00) будет выступать фолк-певица Власта Мудрикова с группой музыкантов из Словакии и Чехии.

Гоголь и «Домик добра»

Если хочется творить и смотреть, как творят другие, то дорога на Новый Арбат. Здесь научат создавать рождественские открытки, банки со снегом. Покажут интерактивные спектакли «Дочь Солнца», «Из волшебного сундука», «В яранге горит огонь» (6 и 7 января с 19.00).

- Два дня будут идти интерактивные театрализованные чтения для детей «Ночь перед Рождеством» и «Щелкунчик и мышиный король», - рассказали в Оргкомитете цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

И не забудьте, что Рождество – время совершать добрые поступки. Cамое время заглянуть в «Домик Добра» в Камергерском переулке. Сюда будут приходить представители благотворительных фондов и рассказывать, как совершать чудеса. Для детей они проведут мастер-классы по сухой технике валяния, по украшению небольших коробочек, созданию ложечек из полимерной глины, медовых свечей, мини букетов из живых цветов.

Без подарка не уйдешь

Стать героями рождественских сказочных историй — легко. Достаточно найти «Домик новогодней сказки» (работает до 12 января) в Климентовском переулке.

- Ребята станут героями рождественских сказочных историй, окунутся в мир тайны и волшебства, познакомятся с героями известных сказок Дании, Франции и Германии. А самое главное – каждый маленький зритель спектакля не останется без подарка, - рассказали в Оргкомитете цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Здесь же пройдут кукольные интерактивные спектакли «Рождественский переполох в королевстве», «Пряничный домик», «Проделки Метелицы» (6 и 7 января с 13.00 до 18.45).

Театральной станет и улица Рождественка. Здесь ведущие помогут соорудить настоящие домашние настольные театры: шведский «Мумий-тролль и рождество», английский «Малыш и Карлсон», французский «Снежная королева».

Хотите на концерт? Возле Большого Амфитеатра в «Зарядье» установлена сцена с видом на Кремль. Sirotkin выступит 6 января в 14.00, а в 18.00 – SunSay. Трипинадва из Санкт-Петербурга — выступление 7 января в 14.00, а в 18.00 - Антоха MC.

Парковка - бесплатно, метро — на час дольше

В Рождественскую ночь, с 6 на 7 января, общественный транспорт будет работать дольше. Метро и МЦК - до 2.00, а наземный транспорт — до 3.00. Мало того, к 13 ночным маршрутам добавятся еще 66. А МЦД? Поезда будут ходить до 2.00.

- Парковка до 8 января будет бесплатной, - рассказали в мэрии Москвы.

Ограничения в центре снимут 22.00 6 января, а до этого момента автомобилисты не смогут проехать:

— по участку Тверской улицы от Тверского бульвара до Моховой улицы;

— по участку Моховой улицы от Воздвиженки до Тверской улицы;

— по участку улицы Охотный Ряд от Моховой улицы до Театрального проезда;

— по участку Театрального проезда от улицы Охотный Ряд до улицы Петровки;

— в Малом Гнездниковском переулке;

— в Леонтьевском переулке;

— в Газетном переулке;

— в Никитском переулке;

— в Глинищевском переулке;

— в Брюсовом переулке.