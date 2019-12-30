2019-12-30T18:22:47+03:00
Звезды

«Самая сексуальная»: Читатели «Комсомолки» снова выбрали Ольгу Бузову

«КП» подводит итоги ежегодного голосования
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
Поделиться:
Ольга БузоваОльга БузоваФото: Личный архив
Изменить размер текста:

Второй год подряд в рейтинге самых сексуальных отечественных див побеждает Ольга Бузова. За любимую телеведущую и певицу проголосовало большинство читателей «КП».

Надо заметить, что год у 33-летней Ольги Бузовой был плодотворный: выход новых песен, которые моментально возглавляли музыкальных чарты, новые телевизионные проекты, сольник в Москве. И везде Ольга демонстрировала эффектный макияж, модные наряды и укладки. Ну и конечно же, безупречную стройную фигуру. За последние несколько лет из ведущей реалити-шоу Ольга Бузова превратилась в трендсеттера поколения.

За Бузовой следят десятки миллионов подписчиков в Инстаграме, ее обсуждают и ей подражают.

«Серебро» в нашем рейтинге досталось 36-летней актрисе Светлане Ходченковой, чьи красивые длинные ноги сводят с ума миллионы российских мужчин.

Светлана Ходченкова Фото: Борис КУДРЯВОВ

Светлана ХодченковаФото: Борис КУДРЯВОВ

«Бронза» у 32-летней певицы Полины Гагариной, которая восхищает наших читателей не только шикарными вокальными данными, но и упорством. После вторых родов Полина очень быстро пришла в форму. Но какими усилиями ей это далось? Судя по Инстаграму звезды, почти каждый день у Полины многочасовые тренировки с личным спортивным наставником.

Полина Гагарина Фото: Борис КУДРЯВОВ

Полина ГагаринаФото: Борис КУДРЯВОВ

В спину Полине дышит 37-летняя секс-дива Вера Брежнева, чья карьера начиналась в девичьем трио «ВИА Гра». Начав сольную карьеру, Вера не растеряла своих поклонников. Их по-прежнему восхищает не только обворожительная улыбка сексапильной блондинки, но и ее стройные ножки.

Вера Брежнева Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вера БрежневаФото: Михаил ФРОЛОВ

Замыкает пятерку самых сексуальных отечественных красавиц по версии читателей «Комсомолки» 42-летняя телеведущая Анфиса Чехова. Да, Анфиса прилично похудела за последний год, но ее формы, к счастью, никуда не делись. Пышное декольте Анфисы волнует ее фанатов, как и прежде.

Анфиса Чехова Фото: Борис КУДРЯВОВ

Анфиса ЧеховаФото: Борис КУДРЯВОВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Самые стильные в России: «Блистательный Киркоров и скромная Алсу»

Читатели «Комсомолки» выбрали самых стильных звёзд 2019 года (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Ольга Бузова: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Российские ученые создали препарат против хронического гепатита В
Власти Маврикия закрыли единственный в стране аэропорт
ЮНЕСКО отказалось вносить оливье и "Иронию судьбы" в список культурного наследия
На колокольне церкви в Барселоне прогремел взрыв: ранены 14 человек
Мужчина открыл стрельбу в магазине в центре Берлина
Скворцова о главном достижении 2019 года: россияне стали жить дольше
В Госдуме предложили уровнять зарплаты депутатов и обычных граждан
«Новый год встретили под свист пуль»: Губернатор Александр Дрозденко прочитал письма с фронта
Диетолог призвала не злоупотреблять холодцом, алкоголем и шпротами во время застолья
"Газпром" подписал соглашение по антимонопольному спору с Украиной
"Красный" январь: россиян ждет аномально теплое начало 2020 года
Новогоднюю ночь на боевом посту встретят более 11 тысяч военнослужащих
Швейцарская Allseas не будет возобновлять укладку «Северного потока — 2»
Володин предложил новый метод расчета зарплаты врачей в России
"Нафтогаз и "Газпром" нарушили срок по мировому соглашению
Гидрометцентр: 2019 год стал самым теплым в России и ее столице более чем за 100 лет
"Не все лидеры вошли в сообщения": Песков рассказал, поздравит ли Путин с Новым годом Грузию и Украину
Песков: Предотвращение теракта в Санкт-Петербурге говорит о результативности сотрудничества спецслужб РФ и США
"Работа ведется" Песков прокомментировал переговоры России с Украиной о транзите газа
Россиян предупредили о хакерских атаках в новогодние праздники
"Много хороших впечатлений от встреч с Путиным": Фраттини рассказал о дружбе с президентом РФ
"Россия и США исторически несут особую ответственность": Путин направил Трампу поздравление с Новым годом
Шампанское и копчености: ученые и врачи назвали самые коварные продукты новогодней ночи
Ученый посоветовал, как выбрать рыбу и икру к новогоднему столу