«Самая сексуальная»: Читатели «Комсомолки» снова выбрали Ольгу Бузову

Второй год подряд в рейтинге самых сексуальных отечественных див побеждает Ольга Бузова. За любимую телеведущую и певицу проголосовало большинство читателей «КП».

Надо заметить, что год у 33-летней Ольги Бузовой был плодотворный: выход новых песен, которые моментально возглавляли музыкальных чарты, новые телевизионные проекты, сольник в Москве. И везде Ольга демонстрировала эффектный макияж, модные наряды и укладки. Ну и конечно же, безупречную стройную фигуру. За последние несколько лет из ведущей реалити-шоу Ольга Бузова превратилась в трендсеттера поколения.

За Бузовой следят десятки миллионов подписчиков в Инстаграме, ее обсуждают и ей подражают.

«Серебро» в нашем рейтинге досталось 36-летней актрисе Светлане Ходченковой, чьи красивые длинные ноги сводят с ума миллионы российских мужчин.

Светлана ХодченковаФото: Борис КУДРЯВОВ

«Бронза» у 32-летней певицы Полины Гагариной, которая восхищает наших читателей не только шикарными вокальными данными, но и упорством. После вторых родов Полина очень быстро пришла в форму. Но какими усилиями ей это далось? Судя по Инстаграму звезды, почти каждый день у Полины многочасовые тренировки с личным спортивным наставником.

Полина ГагаринаФото: Борис КУДРЯВОВ

В спину Полине дышит 37-летняя секс-дива Вера Брежнева, чья карьера начиналась в девичьем трио «ВИА Гра». Начав сольную карьеру, Вера не растеряла своих поклонников. Их по-прежнему восхищает не только обворожительная улыбка сексапильной блондинки, но и ее стройные ножки.

Вера БрежневаФото: Михаил ФРОЛОВ

Замыкает пятерку самых сексуальных отечественных красавиц по версии читателей «Комсомолки» 42-летняя телеведущая Анфиса Чехова. Да, Анфиса прилично похудела за последний год, но ее формы, к счастью, никуда не делись. Пышное декольте Анфисы волнует ее фанатов, как и прежде.

Анфиса ЧеховаФото: Борис КУДРЯВОВ

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