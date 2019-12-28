2019-12-28T18:44:19+03:00
Звезды

Самые стильные в России: «Блистательный Киркоров и скромная Алсу»

Читатели «Комсомолки» выбрали самых стильных звёзд 2019 года
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
Поделиться:
Среди звёздных джентльменов победу одержал Филипп Киркоров. У прекрасных дам читатели «КП» выбрали элегантную АлсуСреди звёздных джентльменов победу одержал Филипп Киркоров. У прекрасных дам читатели «КП» выбрали элегантную АлсуФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Кто в уходящем году был украшением звездных дорожек и радовал поклонников эффектными образами? Этот вопрос мы адресовали читателям «Комсомолки».

fkirkorovfkirkorov
Работу работаем! Москва. Кремль
33445 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Среди звёздных джентльменов победу одержал Филипп Киркоров.

Впрочем, ничего удивительного тут нет. Кто из отечественных знаменитостей может ещё похвастаться столь эффектным гардеробом, который уже с трудом помещается в двух квартирах короля поп-сцены. Взять хотя бы дизайнерские пиджаки по цене «однушки» в Москве, которые на протяжении года будоражили светских сплетников.

mashkov.actormashkov.actor
Друзья , как вам фильмы все посмотрели сегодня
9526 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Второе место в нашем голосовании занял актёр Владимир Машков. Тут тоже без комментариев. Мужчина шикарный, признанный секс-символ. В тройку стильных вошёл и Григорий Лепс. Скорее всего, знаменитый шансонье очень удивится итогам рейтинга, поскольку не раз признавался, что одну майку может носить годами.

gvlepsgvleps
Григорий Лепс
16979 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Среди прекрасных дам читатели «КП» выбрали элегантную Алсу, которая никогда не славилась вульгарными нарядами, всегда одета скромно, но с большим вкусом. «Серебро» досталось актрисе Светлане Ходченковой, чьей красотой и грацией восхищаются даже западные дизайнеры, выбирая актрису амбассадором своих марок.

alsou_aalsou_a
В поисках образов для клипа
38949 отметок «Нравится»None комментариевInstagram
svetlana_khodchenkovasvetlana_khodchenkova
Серебро досталось актрисе Светлане Ходченковой
52057 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Ну и замыкает тройку самых стильных леди утончённая Рената Литвинова. С годами знаменитая блондинка не расстреляла свое очарование и по-прежнему эталон стиля для многих россиян.

renatalitvinovaofficiallrenatalitvinovaofficiall
Выбирая подарки, всегда выруливаю на шляпы - но не все их ценят - кому же такую подарить?
8069 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Последняя в 2019 году акция «желтых жилетов» в Париже переросла в беспорядки
Помпео прилетел на аивабазу в Ирак с необъявленным визитом
Закон о виноделии: Производители будут обязаны указывать место и год сбора урожая винограда
Путин подписал закон о возвращении курилок в аэропорты
"Она сегодня не сделала свое". Тарасова - о выступлении Трусовой на чемпионате России в Красноярске
"Два акселя, один краше другого". Косторная проиграла Щербаковой, но Татьяна Тарасова довольна прокатом Алены
Президент подписал закон о ввозе в Россию незарегистрированных лекарств
"Это просто невозможно! Она такая легкая и невесомая". Тарасова осталась в восторге от проката Щербаковой на чемпионате России
Во Франции подросток убил крестом священника-педофила
"Снятие Медведевой повлияло на катание Лизы": Тарасова оценила прокат Туктамышевой в Красноярске
Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда
В России нашли двойника Дженнифер Лопес