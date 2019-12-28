Самые стильные в России: «Блистательный Киркоров и скромная Алсу»

Кто в уходящем году был украшением звездных дорожек и радовал поклонников эффектными образами? Этот вопрос мы адресовали читателям «Комсомолки».

fkirkorov Работу работаем! Москва. Кремль

Среди звёздных джентльменов победу одержал Филипп Киркоров.

Впрочем, ничего удивительного тут нет. Кто из отечественных знаменитостей может ещё похвастаться столь эффектным гардеробом, который уже с трудом помещается в двух квартирах короля поп-сцены. Взять хотя бы дизайнерские пиджаки по цене «однушки» в Москве, которые на протяжении года будоражили светских сплетников.

mashkov.actor Друзья , как вам фильмы все посмотрели сегодня

Второе место в нашем голосовании занял актёр Владимир Машков. Тут тоже без комментариев. Мужчина шикарный, признанный секс-символ. В тройку стильных вошёл и Григорий Лепс. Скорее всего, знаменитый шансонье очень удивится итогам рейтинга, поскольку не раз признавался, что одну майку может носить годами.

gvleps Григорий Лепс

Среди прекрасных дам читатели «КП» выбрали элегантную Алсу, которая никогда не славилась вульгарными нарядами, всегда одета скромно, но с большим вкусом. «Серебро» досталось актрисе Светлане Ходченковой, чьей красотой и грацией восхищаются даже западные дизайнеры, выбирая актрису амбассадором своих марок.

alsou_a В поисках образов для клипа

svetlana_khodchenkova Серебро досталось актрисе Светлане Ходченковой

Ну и замыкает тройку самых стильных леди утончённая Рената Литвинова. С годами знаменитая блондинка не расстреляла свое очарование и по-прежнему эталон стиля для многих россиян.