Самые стильные в России: «Блистательный Киркоров и скромная Алсу»
Кто в уходящем году был украшением звездных дорожек и радовал поклонников эффектными образами? Этот вопрос мы адресовали читателям «Комсомолки».
Среди звёздных джентльменов победу одержал Филипп Киркоров.
Впрочем, ничего удивительного тут нет. Кто из отечественных знаменитостей может ещё похвастаться столь эффектным гардеробом, который уже с трудом помещается в двух квартирах короля поп-сцены. Взять хотя бы дизайнерские пиджаки по цене «однушки» в Москве, которые на протяжении года будоражили светских сплетников.
Второе место в нашем голосовании занял актёр Владимир Машков. Тут тоже без комментариев. Мужчина шикарный, признанный секс-символ. В тройку стильных вошёл и Григорий Лепс. Скорее всего, знаменитый шансонье очень удивится итогам рейтинга, поскольку не раз признавался, что одну майку может носить годами.
Среди прекрасных дам читатели «КП» выбрали элегантную Алсу, которая никогда не славилась вульгарными нарядами, всегда одета скромно, но с большим вкусом. «Серебро» досталось актрисе Светлане Ходченковой, чьей красотой и грацией восхищаются даже западные дизайнеры, выбирая актрису амбассадором своих марок.
Ну и замыкает тройку самых стильных леди утончённая Рената Литвинова. С годами знаменитая блондинка не расстреляла свое очарование и по-прежнему эталон стиля для многих россиян.
ИСТОЧНИК KP.RU