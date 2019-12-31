Врачи посоветовали не давать детям в праздники больше одного куска торта

Столичный Департамент здравоохранения порекомендовал родителям следить за количеством сладкого и другой вредной еды, которую дети получают на новогодние праздники. Дневная норма сладкого, по словам врачей – это один кусок торта, или две конфеты, или кусочек шоколада.

- Найти сладости подходящего качества сложно – вкусовые добавки могут вызвать аллергию, а избыток сахара вреден для иммунитета, - уверены педиатры. – Кроме того, важно прививать детям только правильные пищевые привычки, поскольку именно в этом возрасте формируется пищевое поведение и разные зависимости. И Новый год – не повод отказываться от этих правил. Важно ограничить сладости до одной-двух конфет в день и пары квадратиков шоколада, или же одного кекса или куска торта.

Если же без сладких подарков и десертов не обойтись, то лучше выбирать наименее вредные. Это мармелад, пастила и зефир, а также сухофрукты. А вот детям от года до четырех лет сладости вообще лучше не давать.

- Пищевые привычки – это очень важно, - говорит глава Роспотребнадзора Анна Попова. – По данным нашего исследования, почти 78 процентов школьников питаются газировками и фастфудом! Такая еда вызывает дисбаланс в структуре питания и приводит к ожирению и эндокринным заболеваниям в подростковом возрасте.

Также врачи посоветовали побольше гулять с детьми на свежем воздухе в период каникул, чтобы улучшить аппетит и наладить режим сна. Кроме того, такие зимние прогулки закаляют организм и улучшают микроциркуляцию, что способствует укреплению иммунитета.