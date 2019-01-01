2020-01-01T12:40:33+03:00
Новый год 2020

Москвичам даже без снега в Новый год 2020 было тепло: как столица встретила праздник

Праздничная программа удивляла своими красками, зрелищностью и теплотой. Как отмечали Новый год жители и гости столицы - в фотографиях на сайте kp.ru
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Москву пришел Новый год!В Москву пришел Новый год!Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Ледовые шоу, концерты эстрадных звезд, массовые катания на коньках и зрелищные уличные представления - эти и многие другие развлечения ждали россиян, которые решили отметить Новый год 2020 на улицах Москвы.

Всем любви в новом году! Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Всем любви в новом году!Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На площадях и в парках выступали талантливые музыканты и аниматоры, молодежь жгла бенгальские огни, а дети вместе с родителями катались с тюбинговых горок. Программа была настолько насыщенной, а город красивым, что многие просто не обращали внимание на отсутствие снега и привычных зимних забав, вроде лепки снежной бабы.

Очки-напоминалка. Что бы вспомнить какой год встречали Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Очки-напоминалка. Что бы вспомнить какой год встречалиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Каждый старался внести свои краски во всеобщее празднование и примерял на себя забавные шапочки, рожки, светящиеся гирлянды, сверкающие одежки и костюмы Дедов Морозов. "Комсомолка" публикует лучшие фотография с новогодних гуляний в сердце России.

Желающих попасть на Красную площадь было в разы больше чем она могла вместить Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Желающих попасть на Красную площадь было в разы больше чем она могла вместитьФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Главная площадка праздника - Красная площадь Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Главная площадка праздника - Красная площадьФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Со снегом в этом году столице не везет. Для праздника пришлось завозить искусственный Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Со снегом в этом году столице не везет. Для праздника пришлось завозить искусственныйФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как бороду в новогоднюю ночь прикрепишь, так она весь год держаться и будет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как бороду в новогоднюю ночь прикрепишь, так она весь год держаться и будетФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Тверская улица по традиции стала в эти дни пешеходной Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Тверская улица по традиции стала в эти дни пешеходнойФото: Александр ШПАКОВСКИЙ

На главной площади страны царит праздничная атмосфера Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На главной площади страны царит праздничная атмосфераФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Детям на Тверской было очень весело Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Детям на Тверской было очень веселоФото: Александр ШПАКОВСКИЙ

И на Красной площади детям было чем заняться Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

И на Красной площади детям было чем занятьсяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Никольская улица танцует Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Никольская улица танцуетФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новогодние селфи Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новогодние селфиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Современный Дед Мороз прилетает на ракете Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Современный Дед Мороз прилетает на ракетеФото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Как же прекрасна новогодняя столица Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Как же прекрасна новогодняя столицаФото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Время загадывать желания Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Время загадывать желанияФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В новогоднюю ночь даже драконы становятся добрыми Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

В новогоднюю ночь даже драконы становятся добрымиФото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Кульминацией праздника стал грандиозный салют Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кульминацией праздника стал грандиозный салютФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Москва встретила 2020-й салютом над Кремлем Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Москва встретила 2020-й салютом над КремлемФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С Новым годом, Москва! Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С Новым годом, Москва!Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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