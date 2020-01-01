На Новый год Наталья Водянова получила предложение руки и сердца

«2019-й был таким прекрасным и запоминающимся! 2020-й, мы уже идем! Не могу дождаться, чтобы отпраздновать следующий год со своими любимыми!» - написала Наташа в канун Нового года в Инстаграме, пометила в посте своего гражданского мужа Антуана Арно и, главное, опубликовала фотографию. На снимке Водянова обнимает Антуана за шею и явно демонстрирует новое бриллиантовое колечко на безымянном пальце левой руки. На этой руке в западных странах носят вполне определенное кольцо?

«Свадебка?» - спросила одна из подруг Натальи.

«Да, дорогая!» - откликнулась Водянова.

«Ты собираешься замуж?» - все же уточнила еще одна подруга.

«Yes!» - лаконично подтвердила Наталья.

С французским бизнесменом Антуаном Арно Наталья состоит в отношениях с 2011 года. Водянова родила ему двоих сыновей: Максима (2014) и Романа (2016). Напомним, также у Натальи есть еще двое сыновей и дочь от брака с Джастином Портманом.

42-летний Арно – сын миллиардера Бернара Арно, богатейшего человека Франции и на Земле вообще. Империя Арно-старшего владеет мощнейшими и весьма известными активами. Достаточно сказать, что группа компаний, президентом которой он является, называется президент группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy.

Кстати, знаменитая ювелирная марка Tiffany с недавних пор тоже принадлежит ему. Так что уместно было предположить, что и колечко на пальчике Натальи тоже этой марки. Но знатоки присмотрелись и вынесли вердикт: «нет, это не Tiffany».

На снимке пара выглядит абсолютно счастливой. «Так выглядит любовь…» - умиляются подписчики Наташи.

natasupernova This year has been beautiful and very memorable 2020 here we come Can t wait to celebrate next year with our loved ones antoinearnault

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