Через 10 лет работа будет у космобиологов и ГМО-агрономов

Агентство стратегических инициатив представило новую редакцию Атласа новых профессий. В нем собраны новые специальности, которые станут востребованы на рынке труда уже в 2030 году.

Самыми востребованными направлениями, по прогнозам экспертов, станут медицина и биотехнологии, строительство и транспорт, промышленность и безопасность. Сами специальности выглядят довольно экзотически: предполагается, что уже через 10 лет станут востребованными профессии молекулярного диетолога, космобиолога и ГМО-агронома. Впрочем, составители атласа признают, что ключевое в нем вовсе не конкретные профессии, а тренды рынка труда и навыки, которые понадобятся для развития карьеры.

Так, по словам экспертов, для будущей работы понадобится умение работать в команде, системное и экологическое мышление, а также навыки художественного творчества и креативного производства. Важным будет и умение работать в условиях неопределенности – с учетом того, как быстро меняются технологии и весь мир вместе с ними, без этого навыка просто никуда!

А вот от списка устаревших специальностей составители на этот раз решили отказаться. Может, потому, что прошлый прогноз оказался не совсем верным? Согласно предыдущей версии атласа, уже в наступившем, 2020 году должны были исчезнуть такие профессии, как журналист, нотариус, бухгалтер и риэлтор. Однако, на пенсию все эти профессии не торопятся.

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