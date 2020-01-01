2020-01-01T20:02:48+03:00
В мире

Немецкий депутат: «Это безумие — проводить шествие в честь Бандеры»

В Германии осуждают акцию украинских неонацистов 1 января [эксклюзив kp.ru]
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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В Германии осуждают акцию украинских неонацистов 1 январяВ Германии осуждают акцию украинских неонацистов 1 январяФото: REUTERS
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В интервью «КП» депутат Берлинского городского парламента Гуннар Линдеманн подверг резкой критике шествие бандеровцев в Киеве и других населённых пунктах Украины 1 января 2020 года:

— Это безумие — поддерживать проведение маршей в честь Бандеры. Если [президент Владимир] Зеленский, обещая принести Украине мир, говорит правду, — то такие мероприятия должны быть запрещены. Более того, согласно Минским соглашениям, Зеленский должен обеспечить «разоружение всех незаконных групп» [из числа украинских националистов, которые и составляют ядро шествия 1 января — прим. ред.]. Долг президента — прекратить фашистскую активность бандеровцев и других радикальных формирований на Украине, — сообщил kp.ru Гуннар Линдеманн.

Lепутат Берлинского городского парламента Гуннар Линдеманн Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Lепутат Берлинского городского парламента Гуннар ЛиндеманнФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Ранее этот депутат от партии «Альтернатива для Германии» неоднократно бывал с гуманитарными миссиями в Донбассе и воочию наблюдал разрушения, причинённые обстрелами ДНР и ЛНР с украинской стороны.

Напомним, 1 января 1909 года родился один из ключевых деятелей украинского национализма — Степан Бандера. В годы Второй мировой войны созданные им боевые группы активно сотрудничали с гитлеровцами, принимали участие в уничтожении «нетитульных национальностей» Украины, прежде всего евреев, поляков, а также «москалей». В 1943-44 годах Организация украинских националистов, чьи вождём являлся Бандера, — так называемая ОУН(б) — осуществила массовое убийство 50-100 тыс. польских мирных жителей в ходе событий, получивших название Волынской резни. В нынешней Украине Бандера многими считается одним из национальных героев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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