«Достали звонки с предложениями кредита!» Можно ли побороть банковский спам

«Нина, оформите кредит 2 679 000 руб. на весь срок по сниженной ставке 9,9% годовых. Нужен только паспорт и справка о доходе. И поторопитесь! Предложение действует всего две недели!» Такое радостное сообщение не от какой-то шарашкиной конторы, а от крупного банка пришло мне в сто пятый раз. Добавьте к этому назойливые звонки в самые неподходящие моменты — и поймете мое раздражение.

К тому же клиентом этого банка я никогда не была, кредит и зарплатная карта у меня в другом. Откуда они вообще знают мой номер? Есть же закон о персональных данных?

Шаг 1. Звонок в банк

Звоню по номеру банка, который в смс.

- Мне только что пришло смс с этим номером телефона. Назовите, пожалуйста, свою фамилию и идентификационный номер (в моем зарплатном банке мне рекомендовали таким образом проверять, действительно ли на проводе сотрудник банка, иначе дело нечистое).

- Извините, но мы не предоставляем такие данные. У нас информационный центр (значит, это не совсем банк).

- А как вы получили мой номер телефона и имя?

- В группу банка интегрированы несколько других компаний, возможно, одной из них вы предоставляли данные. Может быть вы хотите воспользоваться нашим выгодным предложением?

- Нет. Я не хочу впредь получать вашу рассылку. Прошу удалить мой номер из базы.

- Хорошо. Ваш номер удален. Больше сообщения поступать не будут.

Прошел месяц, и ситуация повторилась. С того же номера меня вновь предлагали осчастливить выгодным кредитом.

Шаг 2. Звонок оператору связи

В службе поддержки мобильного оператора, узнав подробности, мне также поклялись, что заблокировали вообще все нежелательные сообщения.

Еще через месяц дежавю. Тот же банк, тот же номер, тот же спам.

Мне стало интересно, а почему они уверены, что я смогу оплачивать этот «щедрый» кредит? Запросила свою кредитную историю - два раза в год в бюро кредитных историй (БКИ) этот документ можно получить бесплатно. И тут все стало понятно. Этот чрезмерно дружелюбный и на редкость любопытный банк раз в полгода отправляет в БКИ запросы и выясняет мою платежеспособность.

Шаг 3: Письмо в банк

Уже на грани отчаяния, пользуясь служебным положением, написала в банк как журналист. Отправила по электронке сообщение с вопросом о том, почему я получаю спам. Ответ пришел через неделю:

«Мы провели проверку и выяснили, что Ваши данные содержались в клиентской базе одной из компаний группы, которая была интегрирована в банк (дальше небольшая реклама того, насколько уникален и масштабен банк, «объединивший 20 кредитных организаций»).

К сожалению, установить, когда и каким образом Ваши данные оказались в базе, сейчас не представляется возможным». Далее заверили, что все дезактивировали, звонки, смс и запросы в БКИ больше не поступят. И извинения.

Проходит еще пара недель. И… тот же адресат мне снова обещает праздничный супервыгодный заем. Остается разве что закрыть доступ к кредитной истории.

Шаг 4. Звонок в кредитное бюро

- Как так вышло, что банк, с которым я не имею ничего общего, раз в полгода запрашивает мою кредитную историю? Это вообще законно? - возмущаюсь в трубку.

- Здравствуйте! Если вы не давали банку на это согласие, то это нарушение закона. Вы можете написать заявление в наше бюро, через месяц получите ответ о том, есть ли у банка ваше согласие. Мы же данные предоставляем, так как имеем с банком договор.

Потом девушка на том конце провода решила проявить человечность:

- Я вас понимаю, меня саму звонками доставали. Еще можно прийти в этот банк и написать заявление об отзыве запросов вашей кредитной истории.

- Думаете, поможет? И они больше не полезут в мои данные?

- Гарантии нет, - вздыхает девушка.

Как выяснилось, такой несанкционированный запрос кредитной истории— тоже нарушение закона.

- В поисках потенциальных клиентов банки могут запрашивать данные в бюро кредитных историй и без ведома потенциальных заемщиков, - говорит Вячеслав Максименко, руководитель партнерских программ инвестплатформы «Линейка». - А это административное правонарушение и повод подать иск в суд на кредитную организацию с требованием компенсации морального вреда.

P.S. Пока я пытаюсь найти время, чтобы съездить в офис навязчивого банка на другом конце Москвы, рекламные звонки и сообщения продолжаются. Знакомая, переехавшая в столицу из Хабаровска, тоже долго воевала — только не с банком, а с местной клиникой, куда имела неосторожность пойти по рекламной акции. Те продолжали ее донимать звонками по ночам — сказывалась разница во времени. Просьбы и угрозы не помогли, в конце концов ей пришлось менять номер телефона.

КОМПЕТЕНТНО

«Подписали соглашение о передачи данных не глядя»

- Недобросовестные работники банков иногда продают или передают по знакомству базы данных клиентов, - говорит Алексей Кричевский, эксперт Академии управления финансами и инвестициями. - Но и сами заемщики нередко халатно относятся к своим персональным данным. Когда вы оставляете заявки на агрегаторах банковских или микрофинансовых займов, не глядя ставите галочки напротив согласия на обработку персональных данных. Но самого соглашения на обработку почти никто не читает. А там часто фигурирует пункт о том согласии на проверку в БКИ. Такой агрегатор передает информацию в банки, они проверяют заемщика и выдают предварительное решение. Не важно, взяли ли вы кредит или отказались от него, вам снова начинают звонить или присылать «фантастически выгодные предложения». Так будет продолжаться, пока не отзовете разрешение на обработку персональных данных. Лучше это сделать лично в офисе докучающего вам банка.

СОВЕТ БЫВАЛОГО

«Ни в коем случае не реагируйте на спам»

- Смс и звонками вас бомбят не банки, а так называемые кредитные брокеры, которые покупают базу данных на открытом рынке, - объясняет Сергей Половников, руководитель аналитического агентства Content Review. - Эти базы данных стекаются с разных сайтов и компаний, которым вы когда-то предоставляли телефон, имя и другие данные. После того, как база с контактами попадает посредникам в руки, они начинают работать стандартными инструментами: звонки, смс с предложениями кредитов, банковских продуктов и прочего. Их цель — получить от банка вознаграждение за приведенного клиента. А оно положено даже за сам факт звонка или рассылки.

На подобные сообщение никогда не надо отвечать. Как только вы перезвонили, в базе появляется галочка, что вы живой человек. Предложений станет только больше.

КОНКРЕТНО

Как бороться со спамом

1. Установить программу для записи звонков и записать диалоги с банковскими работниками. Затем в устной форме потребовать добавить номер в стоп-лист, чтобы прекратить оповещения. Уместным будет напомнить про Федеральный Закон «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, про Федеральный Закон «О рекламе» от 13.03.2006 №38-ФЗ и о статье 14.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства о рекламе».

2. Если звонки и сообщения не прекращаются, можно обратиться в правоохранительные органы и суд, а также отправить письменное обращение в Федеральную антимонопольную службу.

3. Подключить блокировку спама. Мобильные операторы предлагают такую услугу за 30-45 руб. в месяц.

МНЕНИЕ ЮРИСТА

«В суде такие дела проигрывают»

- Кого-то действительно всерьез «достает» эта реклама и они идут в суд, так что практика есть, но она отрицательная — такие дела обычно проигрывают, - комментирует Олег Фролов, ведущий юрист Общества защиты прав потребителей. - Нужно очень потрудиться, чтобы доказать, что нарушаются ваши права: рассылка приходит систематически и от одного и того же лица, без вашего разрешения, и прочее. Придется подать массу запросов и заявлений. Услуги юриста начинаются с 10 тысяч рублей. Обращение в суд займет не меньше 3-4 месяцев. И максимум, что удастся отсудить — 2-3 тысячи рублей компенсации. Зато тогда вы уже наверняка окажитесь в «черных списках» донимавшего вас банка.

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Способы, которые порой применяют телефонные мошенники, поражают своей изобретательностью и техническим исполнением. Как правило, это грамотно подготовленные и технически подкованные люди. Именно поэтому так трудно бывает отличить сотрудника колл-центра банка от мошенника. И потому мы так легко отдаем свои деньги, «сдаем» личные данные, пароли и явки. И зачастую рискуем лишиться немалых средств (подробности)