Победитель шоу «Голос-8» Аскер Бербеков: «Три раза на кастинге мне говорили — «Мы вам перезвоним»

В этот раз — после аннулирования фейковой победы Микеллы Абрамовой в детском «Голосе» — все было по-честному. Правила жестко перепаяли. Во-первых, голосовать можно только при помощи СМС, безо всяких звонков. Во-вторых, можно отправлять сообщения поддержки только один раз за участника. В-третьих, ввели подтверждение личности — двухфакторную аутентификацию: шлете СМС, приходит ответ с требованием подтвердить выбор, и только потом голос засчитывается. Все вырученные средства отправились в благотворительный фонд «Обнаженные сердца».

Финал восьмого сезона «Голоса» начали с традиционного новогоднего поздравления. Точнее, рождественского — на западе этот праздник уже отметили, а у нас только готовятся 7 января. Потому четверо финалистов (Арсен Мукенди, Ив Набиев, Антон Токарев, Аскер Бербеков) спели песню Джорджа Майкла Last Christmas британского поп-дуэта Wham!

Аскер Бербеков, Антон Токарев, Арсен Мукенди и Ив Набиев. Last Christmas . Финал. Голос 8. Фрагмент выпуска от 01.01.2020.Участники исполняют песню Last Christmas британского поп-дуэта Wham! Песня была записана в 1984 году. Композиция написана Джорджем Майклом, который на тот момент был участником дуэта. Клип на песню снимался в Швейцарии. Песня является признанным бестселлером и до сих пор считается неотъемлемым атрибутом рождественских праздников по всему миру.

В суперфинале первым начал выступать Арсен Мукенди из Конго — парень десять лет назад осел в Иваново, там же женился и теперь прославляет русский язык на сцене, как умеет.

- Валерий Сюткин показал мне — у тебя есть место среди нас, - признал Арсен. - Он помог мне поверить в себя.

Тем логичнее было услышать из уст конголезца «непохожий на тебя, непохожий на меня, просто так прохожий — парень чернокожий» Леонида Агутина. Увы, русский зритель, гостеприимный еще со времен Олимпиады-80, Мукенди прокатил — ему отдали меньше всего голосов, артист выбыл первым. Хоть и честно зажег нашу сцену африканской энергией.

Арсен Мукенди. Парень чернокожий . Финал. Голос 8. Фрагмент выпуска от 01.01.2020.Арсен исполняет песню Леонида Агутина Парень чернокожий . Слова и музыка песни написаны Леонидом Агутиным. Песня вошла в дебютный альбом артиста Босоногий мальчик , вышедший в 1994 году. В шоу Голос песня исполнялась в первых слепых прослушиваниях Филиппом Черевко.

Вторым права на победу предъявил Ив Набиев (Иван Агафонов) — победитель шоу «Успех» (СТС), который дважды пытался пробиться в «Голос», но попал в проект только с третьей попытки. И как! Сразу дошел до финала. Полина Гагарина удивила всех и неожиданно поручила Набиеву петь сугубо немужскую песню «Суперзвезда» Светланы Лободы, которая мало того, что исполняется от лица женщины, так еще и транслирует посыл «запомни, мой сладкий». И хотя Ив был в спецовке мусорщика, ирония считывалась с трудом.

Ив Набиев. Суперзвезда . Финал. Голос 8. Фрагмент выпуска от 01.01.2020.Ив исполняет песню Суперзвезда Светланы Лободы. Светлана записала песню в 2018 году сразу после родов своего второго ребенка. Автором песни стал экс-участник Фабрики звезд и группы Инь-Ян Артем Иванов. В шоу Голос. Дети Светлана исполнила эту песню с Нино Чеснер, Робертом Багратяном и Микеллой Абрамовой.

Но следующий номер был еще более нестандартным. Кавээнщик и сценарист Антон Токарев из Москвы аккомпанировал себе — наставник Сергей Шнуров разрешил — и спел практически речитативную композицию «Жить в кайф» белорусского рэпера Макса Коржа. Рисково, но сработало. Парень прошел дальше.

Антон Токарев. Жить в кайф . Финал. Голос 8. Фрагмент выпуска от 01.01.2020.Антон исполняет песню Макса Коржа Жить в кайф . Песня вышла в 2013 году на второй пластинке автора. В рамках презентации своей пластинки летом 2013 года Макс смог собрать рекордную на тот момент аудиторию на Минск-Арене концерт посетило примерно тринадцать тысяч зрителей.

Последним жребий поставил выступать кабардинца Аскера Бербекова — артист спел шлягер Элвиса Пресли Can’t Help Falling in Love («Не могу не любить тебя»), записанный для фильма «Голубые Гавайи» в 1961 году.

Аскер Бербеков на слепых прослушиваниях. Фото: Максим Ли

- Открывают тем, кто стучится, - уверен Аскер. - Желаю каждому, у кого есть мечта, не останавливаться и тогда все придет.

Аскер Бербеков. Can`t Help Falling In Love . Финал. Голос 8. Фрагмент выпуска от 01.01.2020.Аскер исполняет песню Элвиса Пресли Can t Help Falling in Love. Элвис записал песню 23 марта 1961 года для фильма Голубые Гавайи , и уже в январе 1962 года сингл получил статус платинового . В 2004 году песня в исполнении Пресли попала в список 500 величайших песен всех времен и народов по версии журнала Rolling Stone. В разное время Can t Help Falling in Love исполняли десятки артистов и групп.

Певец знает, о чем говорит, ведь некоторое время назад он собирался быть дворником. Трижды (!) не прошел кастинг вокального шоу, в итоге прорвался с четвертого раза — прошел в финал «Голоса» и почти идеально спел по-английски Пресли.

После финалисты спели еще по песне: Ив Набиев — хит Гарика Сукачева «Моя бабушка курит трубку» в оригинальной, кантиленной аранжировке и пиратском костюме; Антон Токарев — тихий кавер на Castle on the Hill («Замок на холме») британца Эда Ширана; Аскер Бербеков — «Карточный домик», который ранее исполняли Михаил Боярский и Ирина Отиева.

Аскер Бербеков. Карточный домик . Финал. Голос 8. Фрагмент выпуска от 01.01.2020.Аскер исполняет песню Карточный домик Виктора Резникова. Песня на музыку Виктора Резникова и слова Лилии Виноградовой вошла одноименную авторскую пластинку Виктора Резникова, вышедшею в 1987 году. В записи пластинки приняли участие Лариса Долина и Михаил Боярский. Песню Карточный домик на пластинке исполнил Михаил Боярский.

И по итогам еще одного промежуточного финального голосования зрители отцепили от победы...Ива Набиева. Которого многие считали фаворитом проекта.

Итоговый подсчет голосов выявил убедительную победу Аскера Бербекова — 66,1% на 33,9%. Триумфатор получил 1 миллион рублей от спонсора и ответил на несколько вопросов прямо на сцене.

Подсчет голосов

- Сколько раз вы пытались попасть в «Голос»?

- Четыре! (показывает на пальцах).

- И какие ощущения?

- Во время голосования стоял и думал: трижды на кастинге «Голоса» мне говорили «мы вам перезвоним», а теперь я в финале. Это удивительно для меня! И еще раз доказывает то, что идущий осилит дорогу. Не ломайтесь ни перед чем. Если упали — вставайте. Стучитесь в двери, будьте в себе уверены. Не самоуверенны, а уверены. Идите вперед.

- Что будет дальше? Новые песни, концерты, сингл? Как потратите 1 миллион рублей?

- Погуляю по Москве с младшим братом, который ко мне приехал в гости.

- А как же творчество?

- Нет, сейчас надо пойти поспать!

Победитель конкурса наставников - Сергей Шнуров. Фото: Максим Ли

К слову, зрители выбирали и лучшего наставника — за Сергея Шнурова отдали голоса 40% зрителей. Второй год подряд.