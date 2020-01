Победитель шоу «Голос-8» Аскер Бербеков: «Три раза на кастинге мне говорили — «Мы вам перезвоним»

В этот раз — после аннулирования фейковой победы Микеллы Абрамовой в детском «Голосе» — все было по-честному. Правила жестко перепаяли. Во-первых, голосовать можно только при помощи СМС, безо всяких звонков. Во-вторых, можно отправлять сообщения поддержки только один раз за участника. В-третьих, ввели подтверждение личности — двухфакторную аутентификацию: шлете СМС, приходит ответ с требованием подтвердить выбор, и только потом голос засчитывается. Все вырученные средства отправились в благотворительный фонд «Обнаженные сердца».

Финал восьмого сезона «Голоса» начали с традиционного новогоднего поздравления. Точнее, рождественского — на западе этот праздник уже отметили, а у нас только готовятся 7 января. Потому четверо финалистов (Арсен Мукенди, Ив Набиев, Антон Токарев, Аскер Бербеков) спели песню Джорджа Майкла Last Christmas британского поп-дуэта Wham!

В суперфинале первым начал выступать Арсен Мукенди из Конго — парень десять лет назад осел в Иваново, там же женился и теперь прославляет русский язык на сцене, как умеет.

- Валерий Сюткин показал мне — у тебя есть место среди нас, - признал Арсен. - Он помог мне поверить в себя.

Тем логичнее было услышать из уст конголезца «непохожий на тебя, непохожий на меня, просто так прохожий — парень чернокожий» Леонида Агутина. Увы, русский зритель, гостеприимный еще со времен Олимпиады-80, Мукенди прокатил — ему отдали меньше всего голосов, артист выбыл первым. Хоть и честно зажег нашу сцену африканской энергией.

Вторым права на победу предъявил Ив Набиев (Иван Агафонов) — победитель шоу «Успех» (СТС), который дважды пытался пробиться в «Голос», но попал в проект только с третьей попытки. И как! Сразу дошел до финала. Полина Гагарина удивила всех и неожиданно поручила Набиеву петь сугубо немужскую песню «Суперзвезда» Светланы Лободы, которая мало того, что исполняется от лица женщины, так еще и транслирует посыл «запомни, мой сладкий». И хотя Ив был в спецовке мусорщика, ирония считывалась с трудом.

Но следующий номер был еще более нестандартным. Кавээнщик и сценарист Антон Токарев из Москвы аккомпанировал себе — наставник Сергей Шнуров разрешил — и спел практически речитативную композицию «Жить в кайф» белорусского рэпера Макса Коржа. Рисково, но сработало. Парень прошел дальше.

Последним жребий поставил выступать кабардинца Аскера Бербекова — артист спел шлягер Элвиса Пресли Can’t Help Falling in Love («Не могу не любить тебя»), записанный для фильма «Голубые Гавайи» в 1961 году.

- Открывают тем, кто стучится, - уверен Аскер. - Желаю каждому, у кого есть мечта, не останавливаться и тогда все придет.

В 2004 году песня в исполнении Пресли попала в список 500 величайших песен всех времен и народов по версии журнала Rolling Stone. В разное время Can t Help Falling in Love исполняли десятки артистов и групп.