«Видео 18+»: оседлавшая единорога голая Лобода шокировала поклонников

Новое видео Светланы Лободы на песню «Мира мало» стало новогодним подарком ее подписчикам в соцсетях. Ролик, родившийся из фотосессии знаменитого украинского клипмейкера Алана Бадоева, его героиня и авторы скромно назвали «эльфийской сказкой». Но сказка эта - только для взрослых: на протяжении четырёх минут певица, облачённая в блестящую накидку, сексуально извивается верхом на белом коне, которого сказки ради превратили в единорога, скрутив гриву на макушке. С каждой минутой одежды на теле звезды становится все меньше и меньше - и вот уже на лошади в свете софитов восседает совершенно нагая Лобода, вздыхающая: «Ой, мама, ой, что ж я наделала!».

Лобода шокировала поклонников

Изначально это видео Светлана опубликовала на своей странице в Инстаграме - за несколько дней ролик собрал 670 тысяч и более 1000 комментариев. Большинству подписчиков смелый клип пришёлся по вкусу. «Неземная!», «Красавица!», «Очень изящно», «Завидуем этой лошадке», - восхитились поклонники. Видимо, решив закрепить успех, Лобода опубликовала клип и на главном видеохостинге, но в Ютубе ее шоу с единорогом вызвало шквал негатива.

Откровенный клип разделил подписчиков певицы

- Принц сбежал, оставив коня, - пишут одни.

- Лошадь в шоке, ужас в глазах, - стебутся другие.

- Совсем фантазия иссякла! После такого только в порно сниматься, - возмущаются третьи. - Почему нет маркировки «18+»?!

Между тем, сама Лобода эффектом осталась довольна: несмотря на критику, звезда продолжает размещать отрывки из провокационного видео на своей страничке.