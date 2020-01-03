Россия прекратила поставки нефтепродуктов на НПЗ Белоруссии

Утро 3–го января началось с сообщений, что Россия с первого дня нового 2020 года прекратила поставки нефти на нефтеперерабатывающие заводы Белоруссии. Тут же попытались подсуетиться и набрать себе очков на Украине.

- Транзит российской нефти в Европу осуществляется в плановом режиме на уровне более 40 тысяч тонн в сутки, - отрапортовали в компании «Укртранснафта», подчеркивая свою надежность транзитера. Смешные люди, право слово. Потому что по нефтепроводу «Дружба» через Белоруссию та же Польша продолжала получать нефть из России на свои НПЗ без всяких проблем и по графику. Точно так же, как и Германия. Речь в сообщениях о прекращении поставок нефти шла именно о белорусских предприятиях. И в этом нет никакой неожиданности. Поскольку перед Новым годом в ходе российско-белорусских переговоров так и не удалось заключить новый контракт на поставку этой разновидности углеводородов. Российские переговорщики предложили сохранить условия контракта 2019 года. Но вторая сторона на эти условия не согласилась. Более того, буквально накануне Нового года президент Лукашенко в очередной раз дал распоряжение проработать вопрос поставки нефти в республику из альтернативных источников.

В данный момент НПЗ Белоруссии работают с необходимой технологической загрузкойФото: Shutterstock

Так и получилось, что все обязательства по старым контрактам были выполнены, а раз нет нового договора, то нет и поставок. Но это вовсе не означает какой-то грядущей катастрофы. В данный момент НПЗ Белоруссии работают с необходимой технологической загрузкой. Нефтепродуктов в республике для собственных нужд хватает, а вот экспортные поставки из страны пришлось прекратить. Об этом, кстати, говорили еще в конце декабря, и сюрпризом прекращение поставок ни для кого не стало.

Вряд ли у кого есть сомнения – и в Москве, и в Минске – что с началом обычных рабочих будней переговоры возобновятся и будут подписаны новые контракты на поставку российской нефти в Белоруссию. Минск не первый раз начинает искать альтернативную нефть, но после всех переговоров и попыток наладить альтернативные поставки безальтернативно возвращается к Москве и подписывает новые соглашения. Ну а пока обе стороны нашли выход из сложившейся ситуации в ходе последнего по времени разговора президента Белоруссии и премьер-министра российского правительства Дмитрия Медведева. Это, кстати, подтвердил и источник в правительственных кругах России.

- Белорусской стороной был также предложен вариант разовой поставки нефти из ресурсов независимых поставщиков с целью увеличения запасов сырья на НПЗ на время проведения переговоров. Этот вариант оперативно прорабатывается, рассчитываем на финализацию договоренностей по нему в ближайшее время, - заявил он журналистам агентства ТАСС и подчеркнул, что НПЗ соседней республики имеют достаточный запас нефти для работы в пониженном режиме на весь период будущих переговоров. А как подпишут контракт, тогда в «Дружбе» и для нефти с белорусской адресацией найдется место.

Все рабочие вопросы решаются в рабочем режиме. Ни для тревог, ни для каких-либо сенсаций нет абсолютно никаких оснований.

КСТАТИ

Почему Россия перестала поставлять нефть в Белоруссию

В 2020 году Россия перестала поставлять нефть в Белоруссию. Такие новости появились 3 января со ссылками на источники в российских СМИ, а чуть позже информацию подтвердили в «Белнефтехиме». (подробности)