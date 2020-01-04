Союз друзей Болгарии предлагает присвоить имя Лужкова санаторию близ Варны

На днях президенту Владимиру Путину было направлено письмо, в котором содержится отклик на его предложение подумать об увековечении памяти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, скончавшегося 10 декабря прошлого года.Всероссийская общественная организация «Союз Друзей Болгарии» – преемница Общества советско-болгарской дружбы - просит присвоить имя бывшего мэра столицы санаторно-оздоровительному комплексу «Камчия», который находится на Черноморском побережье Болгарии - близ Варны.

- Очень хотелось бы, чтобы нас поддержало нынешнее руководство Москвы, - выразил надежду в интервью сайту kp.ru председатель Союза друзей Болгарии, чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в этой стране (2004 - 2008 гг.) Анатолий Потапов. - Наша «Камчия» - была создана в начале 2000-х по инициативе Юрия Лужкова и по-прежнему является собственностью правительства Москвы.

"Камчия" - огромный оздоровительный комплекс. Фото: архив Союза друзей Болгарии.

Экс-посол особо отметил, что за время существования этого комплекса его гостями были несколько тысяч ветеранов и десятки тысяч молодых москвичей. Отдых на берегу моря сочетается здесь с современными программами обучения детей и подростков, ребятам интересно общаться с их болгарскими сверстниками. Регулярно проводятся встречи молодых писателей наших стран, фестивали талантливой молодёжи.

И ещё Анатолий Потапов рассказал, что общался с Юрием Лужковым в Москве, буквально за несколько дней до его кончины:

- Мы очень тепло с Юрием Михайловичем поговорили. Вспомнили его поездки в Болгарию. Очень жаль, что его теперь нет с нами. Присвоение имени легендарного столичного градоначальника оздоровительному комплексу «Камчия», на наш взгляд, было бы вполне логичным и очень уместным. Наш друг это заслужил.