2020-01-04T07:25:30+03:00
Общество

Союз друзей Болгарии предлагает присвоить имя Лужкова санаторию близ Варны

Этот российский оздоровительный комплекс мэр Москвы основал в начале 2000-х
Александр ГАМОВ@gamov1
Поделиться:
Лужков раньше бывал в этих местах.Лужков раньше бывал в этих местах.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

На днях президенту Владимиру Путину было направлено письмо, в котором содержится отклик на его предложение подумать об увековечении памяти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, скончавшегося 10 декабря прошлого года.Всероссийская общественная организация «Союз Друзей Болгарии» – преемница Общества советско-болгарской дружбы - просит присвоить имя бывшего мэра столицы санаторно-оздоровительному комплексу «Камчия», который находится на Черноморском побережье Болгарии - близ Варны.

- Очень хотелось бы, чтобы нас поддержало нынешнее руководство Москвы, - выразил надежду в интервью сайту kp.ru председатель Союза друзей Болгарии, чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в этой стране (2004 - 2008 гг.) Анатолий Потапов. - Наша «Камчия» - была создана в начале 2000-х по инициативе Юрия Лужкова и по-прежнему является собственностью правительства Москвы.

&quot;Камчия&quot; - огромный оздоровительный комплекс. Фото: архив Союза друзей Болгарии.

"Камчия" - огромный оздоровительный комплекс. Фото: архив Союза друзей Болгарии.

Экс-посол особо отметил, что за время существования этого комплекса его гостями были несколько тысяч ветеранов и десятки тысяч молодых москвичей. Отдых на берегу моря сочетается здесь с современными программами обучения детей и подростков, ребятам интересно общаться с их болгарскими сверстниками. Регулярно проводятся встречи молодых писателей наших стран, фестивали талантливой молодёжи.

И ещё Анатолий Потапов рассказал, что общался с Юрием Лужковым в Москве, буквально за несколько дней до его кончины:

- Мы очень тепло с Юрием Михайловичем поговорили. Вспомнили его поездки в Болгарию. Очень жаль, что его теперь нет с нами. Присвоение имени легендарного столичного градоначальника оздоровительному комплексу «Камчия», на наш взгляд, было бы вполне логичным и очень уместным. Наш друг это заслужил.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
3 тысячи твиттов каждые 45 минут: После убийства Сулеймани произошел всплеск антиамериканской активности в соцсетях
Украинский журналист назвал Киев «второсортной Москвой»
Трамп отчитал свою администрацию за пропущенный звонок от Путина
Мендель заявила, что считает Зеленского "одним из самых влиятельных людей в мире"
Постпред Ирана при ООН назвал убийство Сулеймани началом войны
Компания Microsoft прекратит поддержку Windows 7
Кадыров прокомментировал убийство генерала Сулеймани
Кортеж иракского ополчения подвергся авиаудару под Багдадом
Эксперты составили список самых безопасных стран для туризма в 2020 году
Хафтар заявил о всеобщей мобилизации в Ливии
Трамп заявил, что убийством генерала Сулеймани США пытались остановить войну, а не развязать ее
Помпео обсудил с президентом Ирака убийство генерала Сулеймани
Первый звездопад 2020 года россияне увидят в ночь на 4 января
Два российских акробата упали с 10-метровой высоты, выступая в Амстердаме
Рианна снялась в откровенной фотосессии, рекламируя свой бренд нижнего белья
В США заявили об отсутствии заслуживающих опасения угроз после убийства Сулеймани