2020-01-04T12:38:19+03:00
Звезды

Ирина Шейк обнажила аппетитные ягодицы

Российская супермодель покорила пляжи Центральной Америки
Татьяна ЗИМНЯЯ
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Российская супермодель покорила пляжи Центральной АмерикиРоссийская супермодель покорила пляжи Центральной АмерикиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Ирина Шейк продолжает отдыхать на побережье Коста-Рики в компании друзей. Ирина прилетела в Центральную Америку на свадьбу к подруге. Говорят, торжество проходило на одном из лучших пляжей тихоокеанского побережья. После свадьбы красавица осталась в Коста-Рики на все новогодние праздники.

Каждый день она выкладывает на своей страничке в Инстаграме фотографии в бикини. Настоящий фурор в Сети произвело ее фото в купальнике цвета молочного шоколада. В нем модель сверкнула аппетитными ягодицами.

irinashaykirinashayk
Day 2 @fscostarica
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Ходят слухи, что после расставания с американским актером Брэдли Купером у нее начались романтические отношения с британским фотографом. Скорее всего, именно он и делает эти сногсшибательные фотографии на фоне тропических красот. Во всяком случает поклонники супермодели заметили, как удачно каждый раз выбирается ракурс, подчеркивающий достоинства фигуры русской супермодели.

Чтобы поддерживать идеальную форму Ирина Шейк соблюдает диету. Она почти не ест сладкого и мучного, зато много пьет воды. Ее ежедневное меню состоит из отварного куриного мяса или запечённой рыбы и разнообразных салатов.

После отдыха в Коста-Рики Ирина вернется в свою квартиру в Нью-Йорке, в которой она живет с дочерью Леей. А пока с девочкой находится ее отец Брэдли Купер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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