«Брошь за 60 тысяч, серьги с бриллиантами»: Молодая жена Петросяна рассказала о своих цацках

Малую часть своих украшений жена 74-летнего Евгения Петросяна Татьяна Брухунова продемонстрировала подписчикам, выйдя в прямой эфир в Инстаграме. Тему эфира Татьяна назвала «цацки-цацочки». Как выяснилось, помимо недорогих брошей у Брухуновой есть антикварные украшения. Например, брошь от Chanel.

Есть и новые образцы этого бренда стоимостью от 34-64 тысяч рублей. По словам 30-летней жены сатирика, она покупает броши на каждый свой день рождения. Брухунова не стала скрывать, что носит серьги от элитной ювелирной марки Chopard. Правда дама отметила, что легко может отказаться от любых украшений. Однако на Татьяне мы разглядели несколько серёжек этого бренда, стоимостью от 160 до 240 тысяч рублей. Судя по всему, молодая жена юмориста предпочитает аккуратные серёжки-гвоздики из белого и розового золота.

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Напомним, 74-летний Евгений Петросян и 30-летняя Татьяна Брухунова поженились в начале декабря в Кутузовском загсе. Для Евгения Петросяна это пятый брак, для его помощницы Татьяны - первый.

Однако юморист пока ещё не разделил имущество со своей четвёртой женой и коллегой Еленой Степаненко. По данным СМИ, бывшие супруги делят в суде состояние аж в полтора миллиарда рублей.

Брошь в греческом стиле стоит около 35 тысяч рублей.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

А эта брошь (нижняя) с натуральным жемчугом стоит более 60 тысяч рублей.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Молодая жена сатирика похвасталась содержимым своей шкатулки.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети