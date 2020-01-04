Россию вновь накрывает аномальным теплом

Не успел 2020-й год полностью вступить в свои права, как уже начал ставить погодные рекорды. Уже 2 января были побиты прежние температурные максимумы: в Пскове градусники показали +5,8° (предыдущий рекорд был +5,5°, установлен в 2018 г.), в Нижнем Новгороде +4,7°, (предыдущий рекорд для этого города был +3,8°, зафиксирован в 2007 г.). Как сообщает Гидрометцентр России, 4 января практически вся территория страны находилась под влиянием огромного и теплого атлантического циклона, так что почти всюду у нас температура выше климатических норм. Наибольшая аномалия, если смотреть среднесуточные значения, сейчас фиксируется на Севере Поволжья и на Юго-Востоке Сибири: здесь теплее нормы на 16 градусов! Днем на градусниках около ноля, что для первой декады января совсем не характерно.

И это явно только начало: как минимум до окончания праздничных выходных на большей части страны бал будет править теплый и влажный воздух с Атлантики. Среднесуточная температура в большинстве регионов будет значительно превышать климатическую норму. Выбьются из этой тенденции только восток Чукотки и север Камчатского края. Там градусники покажут обычные температуры или даже чуть более крепкие, чем обычно, морозы.

Аномально высокие температуры (теплее обычного градусов на 16 и даже больше) ожидаются, по прогнозам Гидрометцентра России, в Сибири и на западе Якутии. Отклонение от нормы +16° и более. В ближайшие дни в Туре (Красноярский край) ночью -20…-25°, днем около -15°; на юге Западной Сибири в ночные часы -10…-15°, днем немного ниже нуля; в Поволжье и в Центральном федеральном округе до понедельника -5…+2°.

Чем выше нормы температура в регионе, тем более интенсивный красный цвет используют синоптики для своих погодных карт. Сейчас страна стала практически рубиновой. Фото: meteoinfo.ru

В Европейской части России, как обещают синоптики, к Рождеству немного похолодает, но все равно до климатической нормы температура не опустится. В столице начнет подмораживать уже в Сочельник. Ночью в понедельник -3…-5, днем -1…-3 градуса (да, по нынешней зиме это уже мороз!). В Рождественскую ночь сохранятся те же -3…-5 градусов, днем 7 января чуть потеплеет до -2…0. А уже в среду, 8 января, погода снова перевалит через ноль – ночью -1…-2, а днем 0…+2 градуса!

Кстати, прошлый, 2019-й год в Москве признан самым теплым за всю историю метеонаблюдений! Среднегодовая температура, как посчитали синоптики Гидрометцентра России, составила +7,8 градуса С. (И это несмотря на аномально холодный июль-2019! Зато все остальные месяцы были теплее климатической нормы, а август примерно в нее и уложился).

Прежний рекорд +7,3 градуса был поставлен в 2008 году. В 2007-м рекордным считались +7,1 градуса. А вот осадков в 2019-м выпало меньше нормы, всего 81 процент от обычного.

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