Никас Сафронов: «Шантажистки уже не первый раз «обвиняют» меня в изнасиловании»

В новогоднюю ночь полиция задержала двух женщин, которые шантажировали Никаса Сафронова. Одна из них, некая Марина, собиралась пойти в популярную телепередачу и рассказать там, как художник ее «изнасиловал». В полицию она обращаться не стала. Свои «разоблачения» понесла на федеральный канал. Свидетельницей «изнасилования» должна была стать ее подруга Татьяна. «Молчание» женщины собирались продать Никасу всего... за 400 тысяч рублей. 31 декабря их задержали сотрудники полиции прямо во время передачи денег. Таганский суд Москвы уже арестовал обеих. Марину отправили на 2 месяца в СИЗО, Татьяну – под домашний арест. О том, как проходила полицейская операция, мы расспросили у ее непосредственного участника – художника Никаса Сафронова.

- Вы знаете, такая история со мной случается уже не в первый раз… Несколько лет назад девушка из Ростова-на-Дону по договоренности с телеканалом тоже заявила, что я ее «изнасиловал», - поделился переживаниями Никас Сафронов. – Естественно, этого не было. Я написал на нее заявление, что она меня оклеветала, опорочила мою деловую репутацию. Суд обязал ее выплатить мне деньги. Но я ее пожалел тогда, простил. Она была напугана, что за отказ от участия в передаче ее оштрафуют. Потом она несколько раз пыталась со мной встретиться, извиниться, но я ее игнорировал.

И вот новая история… Точно по тому же сценарию. Очередные девушки, с которыми я едва знаком, Татьяна и Марина с Украины договорились с федеральным телеканалом сняться в шоу, в котором они будут обвинять меня в изнасиловании. Мол Таня была свидетельницей, как я надругался над Мариной. Понятно, что клеветать на меня они собрались не бесплатно. Им пообещали - 300 и 200 тысяч рублей. После этого Таня позвонила мне: «Заплати нам 400 тысяч, тогда мы не пойдем на передачу». Началась активная атака на меня, наглый шантаж. Таня сказала, что съемки пройдут 1 января, поэтому я должен поторопиться. Обеим очень нужны деньги.

Больше всего меня удивляет, почему именно со мной уже в который раз пытаются проделать одну и ту же хохму? Чем я так удобен для этих дурацких сценариев? Ведь их кто-то сочиняет, у программы есть редактор, который все это придумывает. Наверное, рассуждают так: Никас Сафронов - человек не злобный, за клевету серьезно наказывать не будет. А нужно поднимать рейтинг программы.

Но я обратился в полицию. Сразу было заведено уголовное дело по факту шантажа. Передача денег проходила в одном ресторане 31 декабря. Там этих девиц и повязали. На них завели уголовное дело по статье вымогательство. А я в новогоднюю ночь до 4-х утра провел в полиции, давая объяснения…

Такая у нас сейчас жизнь, к сожалению. Люди интересуется не достижениями, не искусством, не выставками, не благотворительными акциями, а чужим грязным бельем. Телевизионный рейтинг поднимается только за счет скандала. Та же Ольга Бузова раскрутилась не благодаря своим талантам, а благодаря скандалам.

Мне самому неоднократно предлагали «зароманиться» ради пиара. Одна богатая женщина готова была заплатить полмиллиона долларов, лишь бы я согласился «стать» ее бойфрендом. Не по-настоящему, а чтобы раскрутить ее имя.