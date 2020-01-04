2020-01-04T18:11:34+03:00
Общество

Модель и ее подругу арестовали по делу о вымогательстве у Сафронова

Девушки требовали у художника около 500 тысяч рублей
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Модель и ее подругу арестовали по делу о вымогательстве у СафроноваМодель и ее подругу арестовали по делу о вымогательстве у СафроноваФото: Михаил ФРОЛОВ
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Таганский суд Москвы вынес решение об аресте модели Марины Рудницкой и ее подруги Татьяны Морозовой, которых подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова около 500 тысяч рублей.

«Таганский суд арестовал Рудницкую на два месяца, а ее подругу Татьяну Морозову отправил под домашний арест на тот же срок», - передает ТАСС заявление источника в правоохранительных органах.

По данным следствия, модель обвинила художника в изнасиловании, однако не стала обращаться в полицию. Через свою подругу девушка потребовала у Сафронова около 500 тысяч рублей за молчание и заявила, что может выступить с разоблачением в одном из шоу на федеральном канале.

Рудницкую и Морозову задержали во время передачи денег.

Напомним, как писал сайт kp.ru, состояние 62-летнего Никаса Сафронова оценивается в миллиард рублей и в прошлом году он решил составить завещание. По словам художника, у него шесть сыновей, которые родились от разных женщин. Самому младшему наследнику 23 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Модель и ее подругу арестовали по делу о вымогательстве у Сафронова
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