Модель и ее подругу арестовали по делу о вымогательстве у Сафронова
Таганский суд Москвы вынес решение об аресте модели Марины Рудницкой и ее подруги Татьяны Морозовой, которых подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова около 500 тысяч рублей.
«Таганский суд арестовал Рудницкую на два месяца, а ее подругу Татьяну Морозову отправил под домашний арест на тот же срок», - передает ТАСС заявление источника в правоохранительных органах.
По данным следствия, модель обвинила художника в изнасиловании, однако не стала обращаться в полицию. Через свою подругу девушка потребовала у Сафронова около 500 тысяч рублей за молчание и заявила, что может выступить с разоблачением в одном из шоу на федеральном канале.
Рудницкую и Морозову задержали во время передачи денег.
Напомним, как писал сайт kp.ru, состояние 62-летнего Никаса Сафронова оценивается в миллиард рублей и в прошлом году он решил составить завещание. По словам художника, у него шесть сыновей, которые родились от разных женщин. Самому младшему наследнику 23 года.
ИСТОЧНИК KP.RU