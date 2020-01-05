Шведы обиделись на россиян за поцелуй национального герба в полуфинале МЧМ по хоккею 2020

После проигранного полуфинала молодежного чемпионата мира по хоккею 2020 российской сборной в стане команды Швеции нашлись те, кто раскритиковал поведение игроков победившей команды. Россия выиграла со счетом 5:4 в овертайме, а вот шведы после игры немало горевали.

Так, хоккеисту проигравшей сборной не понравилось поведение форварда нашей команды. Александр Хованов, забросив свою шайбу, поцеловал национальный герб на свитере. И в это время проехал мимо скамейки запасных шведской команды.

- Они очень обиделись, когда канадец не снял шлем во время исполнения гимна России. Но, видимо, проезжать мимо нашей скамейки и демонстративно целовать герб — это нормально, - заявил после матча форвард молодежной сборной Швеции Альбин Эрикссон.

Его поддержал партнер по команде Самуэль Фагемо, который сказал, что это было знаком неуважения к сопернику со стороны игроков сборной России.

- Это хоккей, эмоции. Но это все равно проявление неуважения, - сказал он в интервью Aftonbladet.

В воскресенье, 5 января, хоккеисты сборной России сыграют в финале МЧМ-2020 с командой Канады. А Швеция поспорит за "бронзу" в матче с Финляндией.