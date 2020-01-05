2020-01-05T18:12:42+03:00
Общество

Бутина пришла на байк-елку к «Ночным волкам»

В Москве стартовала новая сказочная эпопея от мотоциклистов [видео]
Елена ЧИНКОВА@ElenaChinkova
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Президент мотоклуба "Ночные волки" Хирург (Александр Залдастанов) и правозащитница Мария Бутина. Фото: пресс-служба «Ночных волков»Президент мотоклуба "Ночные волки" Хирург (Александр Залдастанов) и правозащитница Мария Бутина. Фото: пресс-служба «Ночных волков»
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- Все моим залито ядом, все прокушено насквозь. «Золотому миллиарду» русский дух как в горле кость! - шипит в байк-центре Sexton громадная объятая пламенем змея под названием Птеродактиль-Ротшильд. Чье это олицетворение в как всегда оригинальном замысле постановщиков - понятно.

4 января «Ночные волки» представили публике свою новую байк-елку под открытым небом с масштабными движущимися декорациями, огнеметами, каскадерскими трюками и неизменным мотофристайлом под занавес.

4 января «Ночные волки» представили публике свою новую байк-елку под открытым небом. Фото: пресс-служба "Ночных волков"

4 января «Ночные волки» представили публике свою новую байк-елку под открытым небом. Фото: пресс-служба "Ночных волков"

А лейтмотивом нынешнего спектакля стал призыв мотоциклистов примкнуть к их совместной с писателем Александром Прохановым акции «Русский лес» - всех неравнодушных приглашают помочь посадить деревья на месте сгоревших прошлым летом лесных массивов в Сибири.

Среди гостей на празднике была замечена вернувшаяся осенью из американской тюрьмы Мария Бутина. Дома девушка уже начала активно заниматься правозащитной деятельностью.

Главный отрицательный герой представления в байк-центре Sexton - громадная объятая пламенем змея под названием Птеродактиль-Ротшильд. Фото: пресс-служба "Ночных волков"

Главный отрицательный герой представления в байк-центре Sexton - громадная объятая пламенем змея под названием Птеродактиль-Ротшильд. Фото: пресс-служба "Ночных волков"

- Марию вполне можно назвать «пассионарием» - то есть человеком, готовым жертвовать собой ради Родины. Она впервые побывала у нас на елке и с восхищением делилась своими впечатлениями, назвав нашу новогоднюю сказочную историю правдой, в которой есть свет надежды. И я подумал, а ведь действительно - одна из проблем сегодняшнего общества заключается в том, что в нем нет надежды, которая так же, как и чудо, возникает вне своей обоснованности. Просто потому, что возникает. День пролетел на одном дыхании, хотя как и всегда, накануне премьеры, никто из нас не спал, - поделился с «КП» президент мотоклуба Хирург (Александр Залдастанов).

Елка в в байк-центре Sexton - с каскадерскими трюками и неизменным мотофристайлом под занавес. Фото: пресс-служба "Ночных волков"

Елка в в байк-центре Sexton - с каскадерскими трюками и неизменным мотофристайлом под занавес. Фото: пресс-служба "Ночных волков"

География посещений в первый же день оказалась внушительной - от Сахалина и Владивостока до Вятки и Грозного. На Рождество здесь также ждут маленьких гостей из Донбасса.

Спектакли будут идти ежедневно до 18 января. Вся информация о елках на сайте.

Спектакли будут идти ежедневно до 18 января. Фото: пресс-служба "Ночных волков"

Спектакли будут идти ежедневно до 18 января. Фото: пресс-служба "Ночных волков"

«Ночные волки» показали Москве байк-елку-2020.Елена ЧИНКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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