Жертвы пластики и натуральные красотки на «Золотом глобусе»: шары-импланты Салмы Хайек, подтяжка Рене Зеллвегер и накладная грудь Энистон

Наши актрисы на премии чаще всего выгуливают дорогие наряды и бриллианты, которые берут на прокат у известных брендов: демонстрируют их на красных дорожках по бартеру – за рекламу известных дизайнеров и компаний. В Голливуде все немного иначе: чаще всего дорогие наряды актрисам для премий бренды дарят, считая удачей возможность увидеть свое платье на красной дорожке, к примеру, «Золотого глобуса». Разбираем самые удачные и провальные образы церемонии этой американской кинопремии, которую минувшей ночью вручили в Голливуде.

Удивила 53-летняя Салма Хайек. В Голливуде практически все знаменитости женского пола удалили огромные грудные импланты, которые массово вставляли в начале 21 века. «Шары» 3-го и 4-го размера теперь меняют на аккуратные аналоги 1-го и 2-го естественной формы. В этом году на красной дорожке только Салма Хайек продемонстрировала дерзкое и немодное декольте с пышной грудью. Да и платье от Gucci актриса выбрала неудачного фасона из прошлогодних трендов, как впрочем и длинные висячие серьги.

Салма Хайек.Фото: REUTERS

Вот Дженифер Энистон просто замаскировала свою аккуратную натуральную грудь платьем от Dior. У наряда прямо на груди очень удачно (и скорее всего специально для актрисы) оказался аккуратный волан – пикантная деталь не позволяет разглядеть форму и размер груди звезды. И это тоже новый тренд 2020 года – пышные воланы на бедрах, на груди, на рукавах. Энистон скоро исполнится 51 год, а она не сделала ни одной пластической операции – вот что значит отличная генетика и не менее отличный косметолог.

Дженифер Энистон.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Dior нарядил еще одну натуральную красотку - Шарлиз Терон. 44-летняя актриса тоже научилась не злоупотреблять уколами красоты и обходит пластических хирургов стороной. Этот наряд в отличии от классики Энистон, сочетает в себе сразу несколько трендов – многослойность, греческий силуэт, открытое плечо.

Шарлиз Терон.Фото: REUTERS

Очевидно, что Dior предпочитает натуральную красоту, потому что третий образ бренда – 74-летняя Хелен Миррен. Актриса не стыдится морщин и не закрашивает седину – лишь тонирует волосы, для женщин после 60 лет это очень модно теперь. У Энистон и Миррен – шикарные бриллиантовые украшения, стоимость их колье уже оценили в полтора миллиона долларов.

Хелен Миррен.Фото: REUTERS

Рене Зеллвегер получила «Золотой глобус» как лучшая актриса в драматическом фильме – за главную роль в «Джуди». Рене удивительно повезло – ее актерскому таланту ничуть не помешала неудачная пластика, которую она сделала пару лет назад: тогда актрису с трудом узнавали после подтяжки лица и блефаропластики. Дело в том, что последствия пластики непредсказуемы всегда и даже у опытных хирургов – реакцию организма нельзя предсказать. После операций, изменивших лицо, Рене пару лет не снималась, но вернулась с триумфом. 50-летней актрисе очень идет лаконичное платье Armani Prive.

Ренне ЗельвегерФото: REUTERS

Еще одной любительнице пластических хирургов Николь Кидман удалось вовремя остановится в гонке за красотой и молодостью. Поэтому на «Золотом глобусе» 52-летняя Кидман в наряде от Versace выглядела гармонично – с мимическими морщинами, которые когда-то «закалывала» инъекциями и «скромным» декольте: да, и эта актриса сначала увеличивала грудь, а три года назад вернула естественный размер.

Николь Кидман.Фото: REUTERS

Дженнифер Лопес в этот раз решила выгулять на красной дорожке сразу все тренды весны 2020. Она нарядилась в платье от Valentino самого актуального фасона – стилисты называют его парашют. Красотка добавила еще два тренда – вечерние платья теперь должны напоминать блестящие обертки от конфет, и их модно украшать огромными бантами. Даже уложенные на макушке у Лопес косы «кричат»: мы в самой модной прическе! 50-летняя звезда – бесподобный образец для завистливых взглядов ровесниц, ее безупречной кожи не касались руки пластических хирургов – им просто повезло с косметологом.

Дженифер Лопес.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Большинство актрис на церемонии демонстрировали платья стоимостью от 100 тыс. долларов (6 млн. руб.). Некоторые из них уже ни за какие деньги не смогут вернуть свои естественные морщинки и улыбки, потому что когда-то решили купить вечную молодость.

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