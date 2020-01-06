2020-01-06T12:47:01+03:00
В мире

Племянница принцессы Дианы готовится выйти замуж за 60-летнего миллионера

Владелец модного дома Майкл Льюис подарил Китти Спенсер дорогое обручальное кольцо
Елена ГИЛЬМАНОВА
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29-летняя Китти Спенсер собирается замуж за 60-летнего миллионера.29-летняя Китти Спенсер собирается замуж за 60-летнего миллионера.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Племянница принцессы Дианы Китти Спенсер собирается выйти замуж за 60-летнего владельца модного дома Майкла Льюиса.

Сообщается, что девушка приняла предложение накануне Рождества, а дорогое обручальное кольцо она продемонстрировала во время похода в салон красоты.

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Племянница принцессы Дианы готовится выйти замуж за 60-летнего миллионера
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«Она приехала в Кейптаун на отдых и рассказала об этом матери и другим членам семьи. Им всем нравится Майкл, поэтому они не были против этого союза», — рассказал один из журналистов, который заявил, что несмотря на многомиллионное состояние, Льюис очень скромный и воспитанный мужчина

Миллионер старше возлюбленной на 32 года, а отца Китти графа Спенсера – на пять лет. Майкл уже был женат и имеет троих детей.

Напомним, рассказывал сайт kp.ru, ранее средства массовой информации начали «раскручивать» Китти и утверждать, что она копия Леди Ди. Когда девушка заявила, что возможно выйдет замуж за англичанина, журналисты предположили, что она намекает на мужа Дианы принца Чарльза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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