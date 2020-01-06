18 храмов, где встречал Рождество Владимир Путин

Президент России традиционно отмечает Рождество в одном из храмов за пределами столицы. За двадцать лет Владимир Путин объехал всю страну, побывав на праздничной службе в Якутске и Великом Новгороде, Сочи и Владимире, Челябинской и Тверской областях. В последние два года глава государства встречает праздник на своей малой родине - в храмах Санкт-Петербурга.

«КП» собрала все рождественские поездки президента.

Все рождественские поездки президента.Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Рождество 2020 в храме Христа Спасителя: прямая онлайн-трансляция

В ночь с 6 на 7 января верующие Русской православной церкви встречают Рождество Христово. Тогда же заканчивается и строгий 40-дневный Рождественский пост.

Рождественская служба в храме Христа Спасителя.Патриарх Кирилл проводит торжественную службу в честь Рождества Христова

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл по традиции возглавит праздничную службу в храме Христа Спасителя. Сайт kp.ru будет вести трансляцию ночного богослужения. Начало - в 22.45 по московскому времени (подробности)