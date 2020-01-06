2020-01-06T16:00:34+03:00
Политика

18 храмов, где встречал Рождество Владимир Путин

Куда глава государства приезжал отмечать праздник
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Президент России Владимир Путин во время праздничного богослужения по случаю Рождества Христова в 2019 году в Спасо-Преображенском соборе. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАССПрезидент России Владимир Путин во время праздничного богослужения по случаю Рождества Христова в 2019 году в Спасо-Преображенском соборе. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Президент России традиционно отмечает Рождество в одном из храмов за пределами столицы. За двадцать лет Владимир Путин объехал всю страну, побывав на праздничной службе в Якутске и Великом Новгороде, Сочи и Владимире, Челябинской и Тверской областях. В последние два года глава государства встречает праздник на своей малой родине - в храмах Санкт-Петербурга.

«КП» собрала все рождественские поездки президента.

Все рождественские поездки президента. Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Все рождественские поездки президента.Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

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ИСТОЧНИК KP.RU

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