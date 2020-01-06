Рождество 2020 в храме Христа Спасителя: прямая онлайн-трансляция

В ночь с 6 на 7 января верующие Русской православной церкви встречают Рождество Христово. Тогда же заканчивается и строгий 40-дневный Рождественский пост.

Рождественская служба в храме Христа Спасителя.Патриарх Кирилл проводит торжественную службу в честь Рождества Христова

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл по традиции возглавит праздничную службу в храме Христа Спасителя. Сайт kp.ru будет вести трансляцию ночного богослужения. Начало - в 22.45 по московскому времени.

Напомним, что в эту ночь христианский праздник отмечают на только в России. Праздничные службы пройдут также в Сербской, Иерусалимской, Польской, Грузинской православных церквях и монастыри Афона. Рождество в этот день встретят католики восточного обряда и некоторые живущие по юлианскому календарю протестанты.

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Где отметить Рождество в Москве 2020: выступления классиков, библейские события в картинах и световые инсталляции

В иерархии праздников Русской православной церкви Рождество Христово занимает второе место – важнее лишь Пасха. Этот день наполнен глубоким религиозным содержанием. А еще — радостными переживаниями, ведь он должен привнести светлые эмоции и теплые чувства в душу человека. С 6 по 7 января 2020 года в Москве пройдут различные концерты, спектакли, фестивали и выставки духовного направления. Возможно, поход на какое-то подобное мероприятие станет вашим способом отметить Рождество в мире и добре (подробности)