"Люблю, не могу": 77-летняя Ангелина Вовк воссоединилась с молодым любовником

За романом Ангелины Вовк и Михаила Куницына следит, кажется, вся страна. 77-летняя телеведущая словно расцвела рядом с музыкальным критиком, который младше избранницы на 27 лет. В последнее время артисты везде появляются вместе. Поэтому новость о том, что Ангелина Михайловна отправилась в Гагры без жениха, встревожила ее самых преданных поклонников. Многие переживали, не поссорились ли влюбленные. Однако совместное видео артистов развеяло все тревоги.

Михаил Куницин прилетел к Ангелине Вовк, чтобы вместе с любимой женщиной встретить Рождество. Они записали поздравление по случаю одного из главных праздников православных христиан.

angelina_vovk С Рождеством Христовым!

"С Рождеством Христовым! Пусть сердце будет согрето любовью, а душа - мечтами! Пусть жизнь радует приятными встречами с друзьями, а судьба - большой удачей! Пусть каждый день становится особым событием, а каждый праздник - настоящим чудом!", - обратились звезды к подписчикам соцсетей.

В качестве хештегов Вовк добавила слова: "Рождество", "Праздник", "Поддержка", "Сочельник", "Подарки", "Счастье", "Люблю, не могу".

Стоит отметить, что на протяжении всего ролика Михаил не сводил глаз с Ангелины Михайловны. А она держала возлюбленного под руку.

Говорят, артисты вовсю готовятся к свадьбе. И хотя будущие супруги подробности торжества держат в секрете - ни дата, ни место еще не объявлены, кое-какие детали стали достоянием общественности. Так, по словам диктора Владимира Березина, медовый месяц Ангелина Михайловна решила провести во Франции, в старинном замке XV века. Ранее телеведущая подтвердила kp.ru, что Михаил сделал ей предложение - правда, решение она на тот момент еще не приняла.