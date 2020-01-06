"Люблю, не могу": 77-летняя Ангелина Вовк воссоединилась с молодым любовником
За романом Ангелины Вовк и Михаила Куницына следит, кажется, вся страна. 77-летняя телеведущая словно расцвела рядом с музыкальным критиком, который младше избранницы на 27 лет. В последнее время артисты везде появляются вместе. Поэтому новость о том, что Ангелина Михайловна отправилась в Гагры без жениха, встревожила ее самых преданных поклонников. Многие переживали, не поссорились ли влюбленные. Однако совместное видео артистов развеяло все тревоги.
Михаил Куницин прилетел к Ангелине Вовк, чтобы вместе с любимой женщиной встретить Рождество. Они записали поздравление по случаю одного из главных праздников православных христиан.
"С Рождеством Христовым! Пусть сердце будет согрето любовью, а душа - мечтами! Пусть жизнь радует приятными встречами с друзьями, а судьба - большой удачей! Пусть каждый день становится особым событием, а каждый праздник - настоящим чудом!", - обратились звезды к подписчикам соцсетей.
В качестве хештегов Вовк добавила слова: "Рождество", "Праздник", "Поддержка", "Сочельник", "Подарки", "Счастье", "Люблю, не могу".
Стоит отметить, что на протяжении всего ролика Михаил не сводил глаз с Ангелины Михайловны. А она держала возлюбленного под руку.
Говорят, артисты вовсю готовятся к свадьбе. И хотя будущие супруги подробности торжества держат в секрете - ни дата, ни место еще не объявлены, кое-какие детали стали достоянием общественности. Так, по словам диктора Владимира Березина, медовый месяц Ангелина Михайловна решила провести во Франции, в старинном замке XV века. Ранее телеведущая подтвердила kp.ru, что Михаил сделал ей предложение - правда, решение она на тот момент еще не приняла.
Ангелина Вовк выходит замуж за Куницына?.Известная телеведущая призналась, что готова выйти замуж за своего соведущего Михаила Куницына, который младше нее на 27 лет. Но в это поверили не все
ИСТОЧНИК KP.RU
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