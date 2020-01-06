Платье Дженнифер Лопес признали худшим нарядом «Золотого глобуса»

В Лос-Анджелесе вручили одну из самых престижных кинопремий планеты – «Золотой глобус». Звездные красавицы соревновались не только в номинациях на награды, но и на красной дорожке, демонстрируя кутюрные наряды и роскошные драгоценности. Впрочем, далеко не всем удалось блеснуть хорошим вкусом: образы сразу несколько голливудских знаменитостей были признаны модными провалами. Одной из звездных неудачниц оказалась Дженнифер Лопес.

50-летняя певица пришла на премию под руку с женихом – бейсболистом Алексом Родригесом. Лопес претендовала на одну из наград: она номинировалась как лучшая актриса второго плана за роль в фильме "Стриптизерши". Статуэтку в этот раз певица так и не получила. Более того, платье Джей Ло от Валентино, в котором она появилась на красной дорожке, единодушно признали худшим нарядом вечера.

Дженнифер пришла в платье от Валентино.

В соцсетях платье Дженнифер в зеленых и золотистых тонах сравнивают с упаковкой от рождественского подарка. Угадайте, почему? Разумеется из-за гигантского банта, который перетянул Лопес как коробку с презентом. И даже нежный пост Алекса Родригеса в Инстаграме, посвященный возлюбленной – мол, ты у меня самая лучшая, и вообще умница и красавица, не сгладил провала певицы.

В соцсетях наряд Джей Ло сравнивают с упаковкой от подарка. Фото: Соцсети.

Не приглянулось зрителям и платье актрисы Кейт Бланшетт. 50-летняя австралийская звезда появилась в эффектном наряде, украшенном кристаллами. Увы, кутюрное платье в стиле арт-деко показалось модным критикам слишком вычурным. А в соцсетях его и вовсе сравнили с абажуром.

Наряд Кейт Бланшетт тоже попал в список модных аутсайдеров.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Актриса появилась в кутюрном платье в стиле арт-деко.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В соцсетях его сравнили с абажуром. Фото: соцсети.

Еще одним модным аутсайдером стала Гвинет Пэлтроу: 47-летняя актриса дерзнула прийти на «Золотой глобус» в абсолютно прозрачном платье. Зрители напрягали зрение, силясь рассмотреть: есть ли у нее под тонким шифоном нижнее белье. Смело! В соцсетях же оттенок платья Гвинет сравнили с цветом детской неожиданности.

Зрителей смутило прозрачное платье Гвинет Пэлтроу.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Промахнулась с нарядом и звезда «Богемской рапсодии» Люси Бойнтон. 25-летняя британская актриса сделала ставку на винтаж и пришла в блестящем наряде в стиле 90-х. Вот только, похоже, из тех лет Люси взяла самое худшее. На красной дорожке актрису поддерживал ее бойфренд и коллега по «Богемкой рапсодии» Рами Малек.

Звезда «Богемской рапсодии» Люси Бойнтон.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Молодая актриса Джои Кинг выбрала наряд с воланами и графическими принтами. Платье 20-летней звездочки смотрелось необычно, но… не более того.

Джои Кинг.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Актер и певец Билли Портер не скрывает своей нетрадиционной ориентации и на красных дорожках часто появляется в женских платьях. В этот раз он все-таки выбрал смокинг, но дополнил его длинным шлейфом из перьев – аки белый лебедь. Возможно, Билли уже готовится к будущей роли: в новой экранизации «Золушки» он сыграет фею-крестную.

Билли Портер сыграет в новой экранизации "Золушки" фею-крестную. Похоже, он уже готовится к роли.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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