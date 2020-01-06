Праздничное застолье по-русски: что норвежцу слишком калорийно, то американцу - в самый раз

ПЕСЕНКА ПРО ЕЛОЧКУ - ЭТО СВЯТОЕ!

«В лесу родилась елочка, в лесу она росла..» - знакомая с детства песенка слышится на весь район в престижном пригороде Вашингтона, округ Колумбия. Это российская диаспора отмечает встречу 2020. Во главе стола - как и положено - оливье, благо достать экзотическую «Докторскую» колбасу здесь можно в любом «русском» магазине. Всю еду принесли с собой гости. В толпе наших соотечественников есть и одна американка. 60-летняя Кэрол лихо опрокидывает рюмку водки, закусывая салатом. Ей нравится российский праздник - это ведь не совсем то, что их религиозные рождественские посиделки в кругу семьи - где все чинно и степенно.

- В ваш Новый год можно, что называется, задать жару - хорошее настроение и волнующие воспоминания останутся на все 12 месяцев - смеется Кэрол.

Русская семья в Вашингтоне: Даша, Влад и их двое детей.

Тем временем, в разукрашенном гирляндами и мишурой зале, с размахом веселятся три десятка гостей - большинство из них дети. В полночь мальчишки и девчонки расскажут стихи Деду Морозу, разберут подарки из-под елки и отправятся спать - счастливые и довольные. Даже не смотря на то, что в этот раз праздник обойдется без фейерверков. В США они запрещены на законодательном уровне - мол, ради вашей же безопасности. Единственное исключение - 4 июля, день Независимости США - вот тогда можно и посалютовать.

- Все это для наших детей, чтоб не забывали родной язык, свою культуру и традиции. - рассказывает Даша, мама двух мальчиков 3-х и 6-ти лет. Она переехала в Штаты 7 лет назад, когда вышла замуж за Влада - тот работает в российской IT компании. В сентябре их старший сын пошел в первый класс американской школы и родители всерьез задумались о переезде обратно в Россию. Причина и вправду серьезная.

- Ты представляешь, - возмущается Даша, - они с первых дней ввели этот предмет «Family education» (что-то вроде сексуального образования - Ред.). Рассказывают детям о том, что это абсолютно нормально, когда в семье «папа и папа» или «мама и мама». Чуть ли не поощряют их к такому поведению, понимаешь? Мы, естественно, отказались от этих уроков - но как быть с влиянием сверстников?!

Русская вечерника в США: посидеть у Деда Мороза на коленках мог даже взрослый.

ХОЛОДЕЦ ПОКОРЯЕТ АМЕРИКАНЦЕВ

Впрочем, американцам, живущим в России не легче. Главный праздник в Америке - католическое Рождество, здесь не справляется, а 31 декабря для них - это обычный день. Отработают свою смену, и, в крайнем случае, в бар пойдут да напьются.

- Сложнее всего тем экспатам, которые «варятся в собственном соку», - делится своими наблюдениями американский журналист Майкл Васюра. - Очень многие из них не говорят по-русски, да и общаются исключительно с такими же иностранцами как и сами. А ведь могли бы приобщиться к вашей культуре - здесь же столько всего интересного!

У американского журналиста Васюры, живущего в Москве, русская жена. Она и приучила иностранца к необычной праздничной еде.

Сам Майкл давно привык отмечать Новый год по-российски. И дело не только в том, что он живет в Москве уже шесть лет - просто у него русская жена. На столе обязательно будут и селедка под шубой, и оливье, а самое главное… холодец! С этим исконно российским блюдом у Майкла долго не складывались отношения.

- Зашло только с третьей попытки, - смеется американец. - Зато теперь - самое любимое - очень хорошо идет с холодной водкой!

Как в большинстве смешанных семей, русско-американская чета отмечает и католическое Рождество, и Новый Год и, естественно, православное Рождество Христово. Особенно радуются их дети. Ну еще бы - это же в три раза больше подарков, чем обычно!

Традиционный холодец.

«МЕШОК ДЕДА МОРОЗА» ПО-НОРВЕЖСКИ

А вот в Норвегии все гораздо прозаичнее. Коренные жители на 31 декабря как обычно в без четверти полночь запустят фейерверки, а в пол-первого уже заснут сном праведников. Впрочем, для русских норвежцев в это время веселье только начинается - вот уж где настоящий праздник!

- Мы приучаем местных к вкусной еде, - шутит Евгений, который уже 16 лет живет в Осло. - Правда, наш культовый салат оливье они не очень-то воспринимают. Говорят, что слишком калорийно из-за майонеза. Еда у норвежцев очень простая: отварная морковь, картофель в мундире (причем так и едят, вместе со шкуркой) иногда брюква. Хорошо, если на столе будет рыба.

Удивительно, но факт - в стране, которая экспортирует на весь мир свою знаменитую сельдь, это яство многим не по карману.

Новогоднее застолье в Норвегии.

НОВЫЙ ГОД В ТУРЦИИ: С ОГЛЯДКОЙ НА РЕЛИГИЮ

- Знаешь, что меня поразило в Турции больше всего? В канун новогодних праздников там нет рекламы «Кока-кола» с Дед Морозом! Причем, в другое время и без него - есть! - взволнованно рассказывает мне по телефону Диана. Девушка родом из Владивостока, переехала в Анкару в 2015, вышла замуж за турка и родила девочку.

В показательно религиозной семье ее мужа Новый год отмечают, но очень тихо и скромно - ибо вера не позволяет.

Как правило, семья собирается за столом, с обычными блюдами вроде индейки, фаршированной рисом. Алкоголь, естественно, под строгим запретом. С первыми ударами курантов все пойдут смотреть салют - кстати, самый яркий запускают у российского посольства! После этого обменяются подарками и, возможно, сыграют в лото - его турки очень любят, а в час ночи отправятся спать.

Диана никак не привыкнет к такому сдержанному способу отмечать любимый с детства праздник. Пропадает волшебство, ожидание чудес и предвкушение новизны, говорит девушка. Конечно, в крупных торговых центрах стоят наряженные елки (скорее, для туристов), а местная молодежь ходит веселиться в клубы - но это уже не совсем то. Нет той загадочной атмосферы, того мандариново-хвойного аромата, обещающего невероятные сказочные приключения.

- В семьях, где жена русская, а муж - турок, Новый год празднуют как решит сторона мужа, - рассказывает Диана.

- А если муж русский, а жена - турчанка?

- Таких семей я за пять лет здесь еще не встречала…