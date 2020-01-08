“Казачок” на Марсе и универсальная вакцина против гриппа: Самые ожидаемые научные прорывы 2020 года

Есть ли жизнь на Марсе?

Окончательный ответ на этот вопрос должна дать международная миссия “ЭкзоМарс 2020” - совместное детище Европейского космического агентства и нашего “Роскосмоса”. Старт экспедиции намечен на июль 2020 года, а посадка на Марс ожидается 19 марта 2021 года. Основным исследовательским инструментом станет марсоход “Розалинд Франклин” - это имя аппарат получил в честь женщины, которая была пионером в области изучения структуры ДНК.

Марсоход весит около 300 килограмм. По размерам это будет второй после “Кьюриосити” (его масса 899 кг) вездеход, который займется изучением Красной планеты. На борту “Розалинды” разместился целый комплекс научных приборов под названием “Аналитическая лаборатория Пастера”. Эти приборы будут искать следы биологических молекул, которые смогут рассказать о том, какие формы жизни населяли Марс. Если, конечно, жизнь на соседней планете существовала. Для отбора проб марсоход оснащен мощной бурильной установкой, способной вгрызаться в почву на глубину до двух метров.

Вклад в проект российской стороны весьма солидный. Два из девяти приборов марсохода изготовлены в России. Кроме того, посадочная платформа “Казачок” - дело рук наших специалистов. Посадка на Марс дело крайне сложное. Четыре года назад во время одной из предыдущих миссий “ЭкзоМарс” при посадке разбился спускаемый аппарат “Скиапарелли”. Поэтому от того, как поведет себя “Казачок” будет зависеть очень многое. Впрочем, посадочная платформа отвечает не только за мягкую посадку. На борту “Казачка” находится множество научных приборов, общим весом в 45 килограмм. Но если марсоход отправится на поиски приключений и будет совершать марш-броски до 70 метров за одни марсианские сутки, то “Казачок” будет представлять из себя стационарную научную лабораторию. Согласно расчетам она сможет вести наблюдения на протяжении одного года.

Пятое поколение мобильной связи обеспечивает сверхбыструю скорость загрузки и колоссальную пропускную способность.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

5G - в каждый дом!

Пятое поколение мобильной связи обеспечивает сверхбыструю скорость загрузки и колоссальную пропускную способность. В минувшем 2019 году в ряде городов мира мобильные сети 5G впервые стали доступны для коммерческого использования. Первопроходцами выступили США, Южная Корея и Швейцария. В России в тестовом режиме зоны 5G функционировали на территории Сколково, ВДНХ и спорткомплекса “Лужники”... В нынешнем году эксперты ожидают, что технологии 5G выйдут в массы и будут доступны, по крайней мер, в крупных городах. Рядовым пользователям сети 5G дают “летающий” интернет. К примеру, вы смело можете качать фильмы и музыку по дороге домой - мобильный интернет по удобству превзойдет возможности кабельных сетей. Но это далеко не все. Сумасшедшая пропускная способность сетей 5G обеспечит мощный толчок развитию беспилотных транспортных систем и Интернета вещей - так называют технологию, которая выведет автоматизацию нашей жизни на новый уровень. Интернет вещей позволит электронным устройствам и бытовым приборам общаться между собой. По этому принципу действует “умный дом”: холодильник сам отправит заказ в интернет-магазин, если увидит, что заканчиваются продукты, а микроволновка самостоятельно разогреет ужин, когда смартфон подскажет ей, что хозяин будет дома с минуты на минуту.

В мире несколько лабораторий используют различные подходы к созданию универсальной вакцины от гриппа.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Грипп уже не страшен?

Каждый год миллионы людей болеют гриппом. Этот вирус далеко не безопасен. Самая знаменитая пандемия гриппа - “испанка”, унесла в 1918-1919 годах жизни 50-100 миллионов человек. Это сопоставимо с потерями человечества во Второй мировой войне. Коварство вируса заключается в его изменчивости. Каждый год появляется измененный штамм поэтому даже организм переболевшего гриппом человека не обладает иммунитетом перед новыми мутациями вируса. Именно нестабильность вируса гриппа мешает создать универсальную вакцину, которая обеспечила бы долговременную защиту. Однако расшифровка генома вируса гриппа показала, что создание единой вакцины возможно. Некоторые участки вируса действительно постоянно меняются, но другие остаются стабильными и против них могут вырабатываться антитела. Задача ученых научить иммунную систему человека реагировать на эти стабильные части вируса.

- Сейчас несколько лабораторий, используя различные подходы к созданию универсальной вакцины, довольно далеко продвинулись в исследованиях и показывают обнадеживающие результаты, - говорит доктор Амеш Адалья, специалист по инфекционным заболеваниям и старший научный сотрудник центра Джонса Хопкинса по безопасности здравоохранения в Балтиморе.

В 2020 году первые результаты клинических испытаний своей универсальной вакцины рассчитывают получить (https://www.nih.gov/news-events/news-releases/nih-begins-first-human-trial-universal-influenza-vaccine-candidate) ученые из Национального института аллергии и инфекционных заболевани (США). Параллельно клинические испытания проводит (https://www.biondvax.com/clinical-trials/) израильская компания BiondVax. В экспериментах принимают участие 12 тысяч человек. Вакцина содержит 9 различных белков разных участков вируса гриппа, которые являются общими для различных штаммов. Результаты тестирования израильские ученые надеются получить так же в конце 2020 года.

Большой адронный коллайдер (БАК), построенный в 2008 год, является самой грандиозной и дорогостоящей исследовательской установкой в истории цивилизации.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

100-километровый коллайдер

Большой адронный коллайдер (БАК), построенный в 2008 год, является самой грандиозной и дорогостоящей исследовательской установкой в истории цивилизации. Его стоимость 4 миллиарда евро. С помощью БАК совершен ряд уникальных открытий, в частности, был обнаружен бозон Хиггса, который придает массу материи во Вселенной. Однако сегодня ученые говорят, что этот ускоритель заряженных частиц слишком мал, чтобы совершить прорыв в фундаментальной физике. Поэтому Европейский совет ядерных исследований (ЦЕРН) предлагает проект строительства нового коллайдера, который будет в 4 раза длиннее и в 10 раз мощнее, чем БАК. Это циклопическое сооружение с длинной кольца ускорителя в 100 километров получило рабочее название Будущий кольцевой коллайдер. Стоимость этой экспериментальной установки более 20 миллиардов евро. С ее помощью ученые намерены понять какие силы и материи управляют Вселенной. Почему вопреки представлениям Стандартной модели (теория, которая описывает взаимодействие элементарных частиц) расширение Вселенной ускоряется, а не замедляется? А Галактики вращаются быстрее, чем рассчитывали физики? За это, вероятно, отвечают новый класс материи, но открыть эти частицы не позволяют мощности БАК. Какое практическое значение могут дать эти исследования? Открытие электронов привело через некоторое время к появлению электроники, без которой мы сегодня не представляем себе окружающего мира.

В мае 2020 года в Будапеште состоится заседание специального совета ЦЕРН, на котором будет решаться вопрос о старте финансировании нового мега-проекта.

КСТАТИ

А через 5 лет на Земле создадут второе Солнце

Дальнейшее развитие цивилизации упирается в проблему получения идеальной энергии. Ископаемые виды топлива такие, как нефть, газ и уголь, губят экологию и вносят огромный вклад в глобальное потепление. Кроме того, рано или поздно они закончатся. Возобновляемые источники энергии пока не получили широкого распространения потому что не решена проблема хранения эдектроэнергии, выработанной солнечными батареями и ветряками. Минусы атомной энергии это захоронение отработанных радиоактивных отходов и вероятность крупномасштабной аварии, наподобие Чернобыля.

Если ученые научатся управлять реакцией термоядерного синтеза это может стать настоящей революцией в энергетике. В современных атомных реакторах энергию получают за счет расщепления тяжелых атомов. А в ходе реакции ядерного синтеза легкие ядра наоборот сливаются вместе и при этом выделяется невероятное количество энергии. Цель международного проекта ITER, в котором Россия принимает деятельное участие - строительство на юге Франции самого большого и коммерчески успешного термоядерного реактора. По сути дела это попытка воспроизвести в условиях Земли процессы, которые происходят на Солнце, где каждое мгновение миллионы тонн атомов водорода под воздействием колоссальных температур и чудовищного давления теряют свои атомные связи и сливаются в более тяжелые атомы гелия.

Цель международного проекта ITER - строительство на юге Франции самого большого и коммерчески успешного термоядерного реактора.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Воссоздать такие условия и управлять термоядерными процессами невероятно сложная задача. Ученые постоянно сталкиваются с нерешенными задачами, поэтому стоимость проекта выросла с 5 миллиардов евро до 19 миллиардов евро. Организаторы проекта утверждают, что первую плазму ITER получит в декабре 2025 года. Тогда будет понятно - оправдает ли ожидания термоядерная энергетика? Будет ли производство такой электроэнергии более экологичным и коммерчески выгодным делом?

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